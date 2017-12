“Accadde in una Grotta” il Presepe Vivente agli Ipogei Cappelli (Foto&Video)

Un modo per rievocare, dopo oltre 2000 anni, ciò che per noi cristiani accadde a Betlemme, nella Santa Grotta. Ieri 26 dicembre e sarà ripetuto il prossimo 30 dicembre, gli Ipogei Cappelli di Manfredonia hanno ospitato l’iniziativa organizzata dal Gal Daunofantino: “Accadde in una Grotta”, un presepe vivente con decine di figuranti in abiti d’epoca. Organizzazione realizzata anche grazie al patrocinio del Comune di Manfredonia e la collaborazione della Parrocchia San Michele Arcangelo e l’Associazione S.C.I.C. L’ambientazione è stata tanto originale quanto suggestiva, con gli ampi spazi interni degli Ipogei (situati nei pressi del Parco Archeologico di Siponto) trasudanti di storia, location della rappresentazione della Natività, a cui hanno fatto da cornice la riproposizione realistica di antiche botteghe, un coro con canti natalizi dal vivo e la degustazione di prodotti tipici locali. Il visitatore è stato immerso in un percorso guidato molto suggestivo tra numerosi figuranti e postazioni (come ad esempio venditore di stoffe, pastaio, oste, lavandaia, fruttivendolo, pescivendolo, falegname, calzolaio, fabbro, massaia, ricamatrice, animali da fattoria) che hanno ricostruito l’atmosfera di quella notte di oltre 2000 anni fa.Disponibile anche una guida della Dauniatur, per raccontare la storia di questi suggestivi luoghi. Soddisfacente l’adesione di pubblico, difficile la gestione del traffico auto ma soprattutto dei parcheggi, questione che dovrà in qualche modo essere meglio gestita per rendere meglio fruibili questi posti. La scelta degli Ipogei Capparelli non è affatto casuale, ma, oltre a dare un’anima ad una delle perle più preziose del patrimonio locale recentemente ripristinati e resi fruibili, detta la linea di quella che sarà la strategia d’intervento nella nuova programmazione comunitaria approvata dalla Regione Puglia. L’accesso (gratuito) alla Presepe Vivente è prevista per entrambe le date dalle ore 16.30 alle ore 21. Iniziativa non è stata patrocinata dall’Agenzia del Turismo.

Antonio Marinaro

Foto di Raffaele di Sabato

Foto di Francesco Armillotta

Foto del Gabbiano Manfredi