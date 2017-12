Il Frosinone senza meriti vince a Foggia. Il pari il risultato più giusto.

FOGGIA vs FROSINONE 1-2

Reti: 39’ pt Beretta, 18’ st, 31’ st D. Ciofani

FOGGIA (3;5;2): Tarolli; Loiacono, Martinelli, Camporese, Rubin; Agnelli (41’ st Fedele); Agazzi, Deli; Fedato (37’ st Chiricò), Beretta (27’ st Calderini), Floriano)

Allenatore: Giovanni STROPPA

A disp: Sarri, Sanchez, Lodesani, Figliomeni, , Nicastro, Coletti, Calderini, Ramè,

FROSINONE (3;4;3): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Terranova; Ciofani M (16’ st Soddimmo), Gori, Maiello, Crivello; Ciofani D., Dionisi, Ciano (44’ st Krajnc),

All. M. LONGO

A disposizione: Palombo, Vigorito, Russo, Frara, Beghetto, Volpe, Matarese, Citro, Errico,

Arbitro: Daniele CHIFFI (Padova)

Assistenti: Marco SCATRAGLI (Arezzo); Francesco FIORE (Barletta)

Quarto ufficiale: Luigi NASCA (Bari)

Ammoniti: Agnelli, Terranova, Beretta, Gori

Espulsi:

Extra time: 2/5

Angoli:5/4

Cronaca

06 Fr Spiovente in area foggiana, Martinelli impatta male e rischia l’autogol. Palla in angolo.

39 FG Agnelli fa scivolare per Beretta che, dalla lunetta, non ci pensa due volte a concludere, Bardi para ma non trattiene, palla sull’esterno a Floriano che crossa basso, sulla palla s’avventa ancora Beretta che non sbaglia. 1-0

Secondo tempo

08 st Tarolli si distende e mette in angolo un tiro dalla distanza di Brighenti.

al 10 st, Floriano s’accentra saltando Brighenti e Matteo Ciofani, la conclusione sul secondo palo è nettamente fuori.

18 Fr Ciano scodella in mezzo per Daniele Ciofani che di testa, la piazza dove Tarolli non può nulla. 1-1

31 Fr Ciano lungo sul palo lontano, della palla s’impossessa Soddimmo che appoggia, di testa, al centro per Daniele Ciofani che incrocia e segna. 1-2

36 Fr Dionisi dalla distanza calcia a rete una palla indirizzata nell’angolo, Tarolli ci mette una mano e mette alto.

47 st Chiricò lavora una palla sull’esterno e crossa, Floriano solissimo, di testa, contro il Bardi che sventa col corpo.