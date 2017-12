Pinuccio presenta il suo libro “Trumpadvisor” a Manfredonia

L’Epifania tutte le feste porta via! Il 6 gennaio porta con sè sempre un pò di tristezza e malinconia per il termine del periodo natalizio ed il ritorno alla quotidianità. Ma, quest’anno a Manfredonia a portare buonumore e spensieratezza ci pensa Pinuccio, l’esilarante web star pugliese ed inviato di “Striscia la Notizia” che presenterà “TrumpAdvisor, Donald e Pinuccio in viaggio per il Sud Italia”, pubblicato da Mondadori lo scorso 14 novembre e che grande successo sta riscuotendo in tutt’Italia.

L’evento, organizzato dall’Agenzia del Turismo di Manfredonia (con la collaborazione della “Cartolibria Tuppi” e dell’attività ospitante) si svolgerà alle ore 18 presso la “Caffetteria Albatros”. L’ingresso è gratuito ed al termine è prevista la firmacopia con l’autore.

Pinuccio, nome d’arte di Alessio Giannone, noto al pubblico del web per le sue telefonate improbabili e inviato di “Striscia la Notizia” per la Puglia, ha deciso di colmare la lacuna dell’assenza di satira letteraria con un libro molto divertente e originale.

TrumpAdvisor è il racconto surreale di un rocambolesco viaggio che il faccendiere Pinuccio, protagonista di questa storia, fa in compagnia del Presidente degli USA, Trump, di sua moglie Melania, e del fido aiutante Sabino, attraverso la Puglia e la Calabria a bordo di una “fiammante” Fiat Ritmo.

I quattro scorrazzano dal Foggiano al Salento fra le mille bellezze e le innumerevoli contraddizioni di una regione che diventa simbolo delle assurdità dell’Italia. Ma i nostri due turisti non se ne accorgono. Di fronte al loro sguardo tutto assume un sapore e un colore che è quello dell’unicità della nostra nazione. Proprio in questo si può riconoscere il sottile e divertente gioco che Pinuccio autore mette in atto per farci sorridere da un lato ma anche per farci svegliare dall’altro.

Durante il percorso sono tanti i personaggi che si uniscono a questa strana compagnia di visitatori, tutti rigorosamente importanti e all’altezza della situazione. Del mondo politico ci sono Rosy Bindi, Di Battista, Emiliano, Alfano, Nichi Vendola, Salvini. Per lo spettacolo, Barbara d’Urso, Maria De Filippi e Al Bano. Nel giornalismo, Enrico Mentana e Marco Travaglio. Partecipano a sagre, feste religiose e cerimonie nunziali, senza farsi mancare proprio nulla.

Ufficio Stampa e Relazioni Pubbliche – Agenzia del Turismo di Manfredonia