Manfredonia che Funziona: ma voi dov’eravate?

Oggi l’opposizione va dal Prefetto, siamo con loro la legalità va sempre rispettata! Ma ci dovete consentire un pizzico di soddisfazione e di rammarico. Soddisfazione perché quello che voi volete fare oggi noi lo abbiamo fatto concretamente anni or sono. Quando si approvavano bilanci poco chiari sopratutto nei residui, dopo aver votato contro e non astenuti , siamo stati parcheggiati nella sala di attesa del Prefetto per un intero giorno nonostante l’appuntamento, unitamente al consigliere Troiano e a Gianni Civica. Abbiamo denunciato alla procura sia amministrativa che penale i misfatti contabili con bolli a nostro carico.Abbiamo presentato mozioni di sfiducia sull’ase per una situazione contabile insostenibile per poi nei fatti aver avuto ragione. Abbiamo denunciato con il consigliere Correale la sparizione dei pareri negativi dei revisori dei conti. E mentre noi facevamo tutto questo derisi dalla vecchia ed attuale amministrazione la vecchia opposizione si accordava sui posti di potere non assecondando nessuna nostra iniziativa. È questo ci ha rammaricato molto. La nuova opposizione a cui va il nostro rispetto, ha comunque il vulnus di essere la continuazione politica della vecchia.

E poi ci sono i nuovi oppositori che non hanno esitato in campagna elettorale, di fare accordi personali ( ovviamente disattesi ) accordi che hanno evitato all’attuale amministrazione l’onta del ballottaggio. Oggi questi pretendono di parlare in nome del popolo sovrano, popolo che li ha seguiti quanto indicavano loro di votare per il Sindaco Riccardi. È vero che la coerenza è la virtù degli stolti, vi assicuro che non eravamo ne stolti ne visionari ma pragmatici. Noi volevamo evitare il dissesto di questa città . Dissesto che pagheranno solo ed esclusivamente i soliti. Infine vorrei fare un esortazione

Sig Sindaco Angelo Riccardi denunci pubblicamente i motivi della crisi e se ricattucci di natura personale ci sono. Se lo farà avrà la mia stima perché la città deve sapere i motivi veri,questi opportunisti della politica devono essere isolati.

BUON ANNO MANFREDONIA CHE IL FUTURO SIA MIGLIORE