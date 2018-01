L’assessore Zammarano: pieno sostegno alla politica di Riccardi

“In riferimento ad alcuni articoli apparsi ieri sulla stampa locale, nei quali si è citato il mio nome, ho sentito l’esigenza di intervenire per chiarire alcuni punti essenziali riferiti alla mia attuale esperienza politica ed amministrativa, sebbene gli stessi articoli non brillino per chiarezza espositiva dei fatti e tanto meno delle

fonti. Circa la mia adombrata appartenenza al gruppo degli “scissionisti” (scissione che per quelli che ne vengono ritenuti partecipi deve necessariamente riferirsi alla maggioranza consigliare) intendo precisare che sono e rimango espressione del partito democratico di Manfredonia e contestualmente della maggioranza che sostiene il sindaco Angelo Riccardi ai quali non solo la mia nomina ad assessore, ma anche il mio operato fa riferimento continuo.

Anche quando, come è normale che sia, la mia posizione è stata in distonia con alcune decisioni del partito o della maggioranza, la stessa non è mai stata strumentale ad interessi di parte, ma solo ed esclusivamente al fornire un contributo costruttivo e democratico alla dialettica interna e ai procedimenti decisionali del partito e della maggioranza alla quale mi onoro di appartenere, ed è sempre stata infine rispettosa delle decisioni ivi prese”.

Dorella Zammarano

Assessore Comune di Manfredonia