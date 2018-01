La programmazione di Rete Smash

Rete Smash emittente storica del Gargano, con sede a Manfredonia in Piazza del Popolo dal 1984, è il punto di riferimento per un’intera comunità. Musica, sport e informazione è la sua mission fin dagli inizi. L’avvento dei nuovi strumenti di comunicazione, i social, hanno modificato radicalmente in modo di fare radio, e Rete Smash ha saputo cogliere a pieno queste nuove sfide con ottimi risultati in termini di ascolto. Questa la programmazionesettimanale: GIORNALE RADIO dal lunedì al sabato dalle ore 07.00 alle ore 20.00 (14 edizioni) – domenica: ore 08.00 – 10.00 – 12.00 – 16.00 – 18.00 – 20.00. GIGI SHOW, intrattenimento musicale con tanta musica ed allegria dal lunedì al venerdì ore 11.15. ALMANACCO, l’appuntamento con il Santo del giorno, curiosità e nati oggi dal lunedì al venerdì ore 08.15. RADIOWEB, il mondo di internet alla radio con news e curiosità dal web dal lunedì al venerdì ore 15.50. SPORT ON RADIO, L’approfondimento del fine settimana degli sport locali il lunedì ore 18.30. SABATO SPORT, anticipazioni degli sport locali il sabato ore 16.30. LO SMASH CHE VORREI, intrattenimento con ospiti in studio il giovedì ore 19.30. MUSIC IN THE BOX, intrattenimento musicale con ospiti in studio il giovedì ore 18.10. Dunque ci non resta che dirvi: Stay tuned!

Condividi l'articolo o Stampalo!