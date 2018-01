Gaetano Salvemini risponde sulla questione Miramare

Sono stato tirato in ballo e sono costretto a rispondere.

Innanzitutto la questione è politica, perché tanta gente di Manfredonia ha chiesto al mio partito “Forza Italia” conto della sciagurata gestione del “Miramare”.

In questo momento di grave crisi economica mentre tanti servizi vengono tagliati ai cittadini, il “Miramare” funziona a pieno regime tutti i giorni a spese della collettività.

E’ questa il senso dell’interrogazione fatta da “Forza Italia”.

Poi, se vogliamo andare sullo specifico, proprio perché rappresento la “Polisportiva Salvemini”, società che opera a Manfredonia da circa 40 anni, so di cosa parliamo.

Penso di conoscere abbastanza bene i regolamenti federali e so, altresì, che è severamente vietato svolgere attività a scopo di lucro ed ,in questo senso, capisco l’intenzione dell’Accademia di voler cercare di deviare l’attenzione dal fatto reale, ma è palese che utilizza una struttura gratis, o quasi, e che le rette che pagano i bambini della scuola calcio restano nelle loro casse.

Non vi pare, invero, che l’Accademia, non pagando le utenze e l’uso del campo, si trovi in una condizione vantaggiosa rispetto ad altre società che operano nello stesso settore?

La “Salvemini” paga dall’IMU, alla corrente, dal gas all’acqua, ecc. fior di quattrini ogni mese ed è il modo nostro di far attività sociale con i nostri soldi.

L’Accademia, prima pagasse l’uso del campo e le utenze varie e poi si indignasse.

Non parliamo, poi, delle bufale delle affiliazioni! Non era un attacco diretto ma, vista la reazione dell’Accademia, mi viene da pensare che la scusa non richiesta è un’accusa manifesta, come dicevano i padri latini.

Cordialmente.

Gaetano Salvemini