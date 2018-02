Francesco Rinaldi di Manfredonia con Speakeasy 1920 in giro per la Puglia a promuovere la sana cultura del drink e del bere “pettinato”

L’8 febbraio 2018 presso il locale Timeless di via Arpi a Foggia, Francesco Rinaldi dello Speakeasy 1920 di Manfredonia prenderà parte ad uno dei quattro appuntamenti che avranno come obiettivo quello di diffondere la cultura e il buon gusto nella preparazione dei più esclusivi drink. La location è quella del locale foggiano, dove per quattro giovedì si terrà un vero e proprio “Drink Show”.

L’evento, già sperimentato ad Orta Nova, vedrà la partecipazione di Pierfrancesco De Sanctis, Alessio D’Aloia, Giuseppe Stellatelli, Pasquale Pizzi e, tra le altre, quella del manfredoniano Francesco Rinaldi.

L’evento è in programma ogni giovedì a partire dalle ore 22.00