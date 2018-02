Concluso il Convegno:”La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 e la nuova normativa antiriciclaggio

Oltre ogni rosea previsione i consensi riportati dal convegno sul tema:“La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 e la nuova normativa antiriciclaggio”. Di grande spessore l’assise tenutasi presso la sede della Lega Navale Italiana, in viale Miramare, che ha registrato una larghissima presenza di pubblico, suscitando nello stesso notevole interesse, visti gli argomenti trattati e la valenza degli oratori che hanno illustrato i vari argomenti. Un grande plauso va agli organizzatori. In primis all’Associazione Culturale Gens Nova O.n.l.u.s. che si occupa di promuovere iniziative di tutela, con l’esclusivo perseguimento di finalità volte alla solidarietà sociale nei confronti di soggetti svantaggiati anche economicamente, alla tutela dei minori, dei disabili fisici e mentali. Fra l’altro, diffondere i valori della Giustizia sociale e della legalità. Oltre al patrocinio del Comune di Manfredonia, hanno collaborato all’iniziativa: la Lega Navale Italiana, sez. di Manfredonia, l’A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) di Puglia e Basilicata, l’A.N.F.I (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) e l’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati). Dopo i saluti dell’arch. Donato D’Andrea, presidente della Lega Navale Italiana, sezione di Manfredonia, del sindaco Angelo Riccardi, del comm. Angelo Fiore, consigliere nazionale A.N.F.I (Ass. Naz. Finanzieri d’Italia) Puglia e Basilicata, del brig. Leonardo Giampietro, presidente sez. ANFI di Manfredonia, dell’avv. Valerio A. Vinelli, presidente AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), sez. di Foggia, “A salutare gli ospiti: l’arch. Donato D’Andrea, presidente della Lega Navale Italiana, sezione di Manfredonia, il sindaco Angelo Riccardi, il comm. Angelo Fiore, consigliere nazionale A.N.F.I (Ass. Naz. Finanzieri d’Italia) Puglia e Basilicata, il brig. Leonardo Giampietro, presidente sez. ANFI di Manfredonia, l’avv. Valerio, presidente AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), sez. di Foggia. La parola al primo relatore, il prof. Avv. Antonio Maria La Scala, nostro benemerito concittadino, avvocato penalista del Foro di Bari, vice presidente nazionale ANFI per l’Italia Centro-Meridionale e presidente nazionale Ass. culturale “Gens Nova” Onlus che ha parlato sul tema: “Analisi di adeguatezza dei criteri di verifica della clientela”. “A decorrere dal 4 luglio 2017, data di entrata in vigore del D.Lg. 90/2017, ha esordito l’oratore, in attuazione della IV direttiva antiriciclaggio UE 2015/849, è l’unico documento che detta le misure idonee a tutelare l’integrità del sistema e finanziario e la correttezza della condotta degli operatori tenuti alla loro osservanza”. L’avv. La Scala, inoltre, con dovizia di particolari, ha fornito indicazioni al fine di contrastare la diversificazione del mercato criminale e i modi comportamentali del professionista, nel caso di nuove assunzioni di incarichi, al fine di garantire nell’immediato l’identificazione del cliente (il soggetto che instaura rapporti continuativi) e del titolare effettivo (la persona o le persone fisiche) diverse dal cliente, nell’interesse delle quali, in ultima istanza, si instaura la prestazione professionale. Ha parlato dell’acquisizione e valutazione delle informazioni. Controllare costantemente il rapporto con il cliente. Infine, i documenti, i dati e le informazioni acquisite devono essere conservate per 10 anni dalla cessazione del rapporto. Inoltre, in caso di operazioni dubbie, o operazioni sospette, si ha l’obbligo di segnalarle alla UIF (Unità di informazione finanziaria per l’Italia). Non meno interessanti la relazione dell’avv. Paolo Selvaggio del Foro di Foggia che, con molta competenza e dovizia di particolari, ha illustrato al qualificato e attento pubblico, in tutte le sue accezioni, il D. Lgs. N. 231/2001. Non ultima e meno interessante quella del Ten, Col. Aldo Cavallo, Ufficiale della Guardia di Finanza in forza presso la Direzione Investigativa Antimafia D. I. A. di Bari che ha affrontato il tema: ”S. O. S. Segnalazione operazioni sospette”, mettendo in evidenza le varie forme di operazioni sospette e il modo di prevenirle, attraverso un accurato controllo dei soggetti e della documentazione dagli stessi prodotta, facendo ricorso a tutte le Forze dell’Ordine, anche se questi adempimenti comportano procedure molto lunghe. Brillante la conduzione del convegno da parte della dott.ssa Lucia Simone dell’Associazione Culturale Gens Nova Onlus. che ha dimostrato capacità e competenza. L’auspicio è che questi incontri, certamente interessanti e necessari non siano solo fini a se stessi, bensì servano a sensibilizzare maggiormente le coscienze di quanti hanno a cuore la legalità in difesa della libertà e dello Stato e di monito a quegli infedeli che per mero guadagno violano la Legge.

Matteo di Sabato

Segue video