Elezioni politiche 2018. La coalizione di centro-destra presenta i suoi candidati (Foto&Video)

Un affollatissimo parterre ha fatto da cornice alla presentazione dei candidati alla Camera dei Deputati per la coalizione di centro destra, in occasione della competizione elettorale che si terrà il 4 marzo prossimo, per la formazione del nuovo Parlamento italiano. Di notevole interesse l’incontro che ha avuto svolgimento presso un noto ristorante del centro di Manfredonia. Quattro le liste che ne fanno parte: “Forza Italia – Berlusconi presidente” Giorgia Meloni-Fratelli d’Italia”, “Lega Salvini” e “Noi per l’Italia”. Per quest’ultima, erano presenti i candidati: l’onle Angelo Cera, Paolo Dell’Erba, Maura Di Salvia. Per Forza Italia, invece il candidato Giandiego Gatta. Moderatore , Cosimo Titta, il quale, prima di cedere il microfono agli ospiti, nella sua breve prolusione, per ogni candidato, ha tracciato un breve profilo professionale e politico, sottolineando che ognuno di essi è degno di meritare fiducia per gli ideali e l’impegno che hanno profuso in difesa dei diritti dei cittadini. Dal suo canto, l’on.le Cera ha posto in essere come il mal governo del centro-sinistra abbia procurato tanti danni all’economia del Paese. Sarebbe, pertanto, ora che gli italiani, con il loro voto responsabile dato alla coalizione di centro destra contribuissero a cambiare le sorti ad una politica che la sinistra, in tanti anni di mal governo ha messo in ginocchio. Sulla stessa lunghezza d’onda, Maura Di Salvia di Sanncandro Garganico e Paolo Dell’Erba, di Apricena. A chiudere l’incontro l’intervento di Giandiego Gatta, nostro concittadino, vice presidente del Consiglio della Regione Puglia che guida la coalizione per il nostro territorio, brillantemente presentato da Cosimo Titta, ha ribadito che ormai è giunta l’ora che le cose cambino. Che il nostro meraviglioso territorio, ricco di bellezze naturali, di storia, di arte di tradizioni ritorni ad essere quel paradiso donatoci da Dio e che l’uomo, con il suo egoismo sta distruggendo. Solo con una buona e sana politica sarà possibile restituirgli dignità. Tutto questo potrà realizzarsi se la guida del Paese sarà affidata alla coalizione di centro-destra, attraverso il voto degli italiani.

Matteo di Sabato

Foto di Francesco Armillotta

Foto di Lorenzo Tagliamonte