La preghiera, la piccolezza e la sapienza di vita: le eredità preziose di San Pio

Dopo la commovente visita al reparto di Oncoematologia pediatrica dove Papa Francesco ha fatto visita ai 21 bambini ricoverati, il papa si è recato presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie per rendere omaggio alla salma di San Pio da Pietrelcina a cui ha recato in dono una stola rossa, simbolo del martirio per le innumerevoli sofferenze patite dal santo di Pietrelcina.

Con grande solennità è cominciata la celebrazione della Santa Messa.

Il popolo festante dei fedeli ha accolto il Papa e i suoi concelebranti che hanno percorso il lungo corridoio lasciato appositamente per il passaggio della processione fino all’altare allestito in fondo al sagrato.

Il Papa nella sua omelia ha messo in evidenza tre parole, colte dalle letture bibliche: preghiera, piccolezza e sapienza.

Queste tre parole sono strettamente collegate a San Pio, che esortava alla preghiera, ma una preghiera di lode, non una preghiera di richiesta. E per questo Padre Pio ci ha lasciato i Gruppi di preghiera perché diceva: “E’ la preghiera, questa forza unita di tutte le anime buone che rinnova le coscienze, che guarisce gli ammalati, che santifica il lavoro, che eleva l’assistenza, che dona forza morale, che spande il sorriso e la benedizione di Dio su ogni languore e debolezza”.

La seconda parola è la piccolezza. I piccoli sono quelli che hanno bisogno degli altri, che non pensano di bastare a se stessi. Il cuore dei piccoli è come un’antenna, che capta il segnale di Dio. La nostra è una cultura dello scarto, quello che non serve viene buttato e Gesù viene messo da parte. Ad accogliere i piccoli, i sofferenti, a San Giovanni c’è la casa sollievo della sofferenza “tempio di preghiera e di scienza” diceva San Pio, dove tutti sono chiamati ad essere “riserve di amore” per gli altri.

La terza parola è la sapienza. La vera sapienza, ha detto Papa Francesco non risiede nell’avere grandi doti e la vera forza non sta nella potenza. Non è sapiente chi si mostra forte e non è forte chi risponde al male con il male. L’unica arma sapiente e invincibile è la carità animata dalla fede. San Pio ha combattuto il male per tutta la vita e l’ha combattuto sapientemente, con umiltà, con l’obbedienza, con la croce, offrendo il dolore per amore. Tutti noi ammiriamo quello che fanno i santi, dicendo “mi piace”, ma quanti sono disposti a fare come loro?

E il Papa poi ha concluso dicendo che i gruppi di preghiera, gli ammalati della Casa sollievo e il confessionale sono i tre segni visibili che ci ricordano delle eredità preziose lasciateci dal Santo di Pietrelcina: la preghiera, la piccolezza e la sapienza di vita, doni che dobbiamo coltivare ogni giorno.

Monsignor Castoro al termine della messa ha pronunciato un accorato e commovente discorso di ringraziamento al Papa. Pellegrino tra i pellegrini il Papa con la sua presenza ci conferma nella fede, ci sprona alla carità, ravviva in noi la speranza in un futuro migliore.

Il presule sipontino poi ha ringraziato il Papa per la sua visita ai piccoli malati del reparto di pediatria oncologica e per la sua attenzione sempre rivolta ai giovani, che il Papa ha voluto al centro dell’attenzione nel prossimo Sinodo dei Vescovi. Commosso lo ha ringraziato per il pensiero rivolto alla sua persona in questo momento di fragilità e per il prezioso dono fatto alla chiesa dei cappuccini con la stola donata.

Monsignor Castoro ha concluso i saluti chiedendo al Papa di pregare per il popolo che lo ha accolto e ha manifestato il suo e il nostro affetto declamando a gran voce: “Papa Francesco, Le vogliamo un gran bene!”.

Una celebrazione emozionante, baciata anche da un tiepido sole. Un evento che resterà negli annali della storia della chiesa di San Giovanni Rotondo e di tutto il Gargano.

Mariantonietta Di Sabato

Foto Ufficio Stampa Visita Apostolica a Pietrelcina e San Giovanni Rotondo