Il nuovo circolo Tennis della Salvemini

La A.S.D. New Tennis Club Salvemini Manfredonia nasce nel 2018 dall’iniziativa di un gruppo di amici con una passione comune: il Tennis. Sollecitati dallo “storico” Maestro Nazionale FIT Silvio La Forgia, i soci fondatori della New TC Salvemini decidono di mettersi in gioco e di subentrare nella gestione della struttura alla vecchia associazione sportiva. Ed è così che ha inizio la nuova vita del Circolo Tennis Salvemini Manfredonia. Rinnovare e migliorare i campi da tennis e tutta l’area del Circolo Tennis, promuovere la disciplina e, prima ancora, la cultura dello sport, incentivare e avvicinare adulti e bambini al fantastico mondo del tennis. Già il Tennis! inteso non solo come due persone che colpiscono una pallina con l’ausilio di una racchetta, bensì come amici, grandi e piccini, che si divertono in campo e che insieme condividono passioni e momenti di divertimento e spensieratezza. Queste sono le fondamenta su cui si poggerà la “NEWTCSALVEMINI”, questa è l’aria che vuol far respirare il rinnovato Circolo Tennis. La presentazione della nuova gestione e l’inaugurazione della ristrutturata struttura è prevista per domenica 6 maggio ore 20:00 presso il Circolo Tennis Salvemini di Manfredonia.

Amalia Trigiani