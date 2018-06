Agenzia del lavoro, Campo: “Garantiti servizi più efficienti e serenità agli operatori”

“Il Consiglio regionale completa il processo di trasferimento delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro dalle Province alla Regione, garantendo serenità agli operatori delle Province e servizi più efficaci agli utenti dei Centri per l’impiego”. Lo afferma il presidente del Gruppo consiliare del Partito Democratico, Paolo Campo, commentando l’approvazione del disegno di legge “Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche attive del lavoro”.

“Con l’approvazione della legge, approfondita ed emendata in Aula – continua Campo – è stata istituita l’Agenzia regionale per le Politiche attive del lavoro, che avrà il compito di coordinare le politiche regionali in questa delicata materia esplicitate operativamente dai Centri per l’impiego e dai seggetti pubblici e privati accreditati. L’Arpal si avvarrà delle competenze maturate dai dipendenti delle Province e della Città Metropolitana di Bari, che saranno assorbiti nelle rinnovate strutture territoriali. Importante – prosegue – anche l’implementazione del sistema informativo regionale delle politiche del lavoro, gestito sempre dall’agenzia, attraverso cui migliorare l’erogazione e la personalizzazione dei servizi. Il Consiglio regionale ha definito e chiarito compiti e obiettivi della nuova organizzazione dei servizi per l’occupazione – conclude Paolo Campo – superando finalmente la fase d’incertezza, aperta con la rideterminazione delle competenze delle Province”.

