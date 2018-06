Manfredonia Nuova: Sit-in informativo

Manfredonia Nuova comunica che lunedì 25 e martedì 26 giugno 2018terrà un Sit-in informativo in Piazza del Popolo dalle ore 19.00 alle ore 22.00 per stimolare la cittadinanza alla partecipazione alla vita politico-amministrativa, invitandola a seguire il Consiglio Comunale sul bilancio consuntivo del 28 giugno ‘18 e per chiarire le ragioni dell’aumento della TARI. Consapevoli che la partecipazione democratica è alla base di una buona politica non ci stancheremo mai di stimolare i nostri concittadini ad informarsi su come i propri eletti amministrano la cosa pubblica.

