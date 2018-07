In una magica serata con una bellissima luna piena come scenario, con la splendida conduzione di Matteo Perillo, si è conclusa l’XI edizione di Corto e Cultura nelle mura di Manfredonia.

La tre giorni dedicata al cinema internazionale e ai cortometraggi si è aperta con la proiezione del film girato a Manfredonia I nostri passi diversi, molto apprezzato dal pubblico presente, è seguita la visione dei corti in concorso e il gran finale è stato dedicato alla premiazione degli stessi.

A partire dal prof. Fabrizio Natalini, esperto di cinematografia, docente all’università di Roma “Tor Vergata” e presidente della giuria dei cortometraggi, molti degli ospiti hanno speso parole di apprezzamento per Corto e Cultura Film Festival.

“Un importante polo di attrazione per i giovani operatori del cinema internazionale e per la cultura di Manfredonia, un esempio per i nostri giovani che andrebbe valorizzato” ha affermato l’assessore Innocenza Starace.

“Questi corti sono una finestra sul mondo, – ha affermato il prof. Natalini – e ci permettono di conoscere piccole grandi storie che altrimenti ci resterebbero sconosciute. Annarita li raccoglie e ci permette di vederli in questo bellissimo festival. Brava lei e tutti i suoi collaboratori che con passione e tenacia lo portano avanti da undici anni!”

Alla serata è intervenuto anche l’onorevole Antonio Tasso che ha premiato il miglior corto della sezione “La donna, la violenza e la vita” spendendo parole appassionate contro la piaga della violenza sulle donne.

Questa la classifica dei premiati al concorso per i corti e le sceneggiature:

Sezione premio per i corti (Giuria: Fabrizio Natalini, Paola Pecci, Vincenzo Totaro, Vito Palumbo e David Fratini)

• Premio Miglior Corto Scuola al corto “UNA ROSA BLU” regia di Stefano Simone

• Premio 5°Memorial Stefano Nenna per meriti di carriera l’attore e regista Gigi Giuffrida

• Premio Miglior Corto Storie di Mare al corto “LA TERRA DI FRONTE” regia di Fabrizio Lecce

• Premio Miglior Corto Immigrazione al corto “AMINA” regia di Luciano Toriello

• Premio Miglior Corto Immigrazione al corto “BISMILLAH” regia di Alessandro Grande

• Premio Cantante e Attore del Territorio 2018 a Ferdinando Riontino

• Premio Miglior Corto “La donna, la violenza e la vita” al corto “BISMILLAH” regia di Alessandro Grande

• Premio Miglior Attore all’attore Gianfranco Gallo nel corto “IL NOSTRO LIMITE” regia di Adriano Morelli

• Premio Miglior Fotografia al cortometraggio “IL NOSTRO LIMITE” regia di Adriano Morelli

• Menzione Speciale al Produttore Silvestro Marino per il cortometraggio “IL NOSTRO LIMITE” regia di Adriano Morelli

• Premio Miglior Montaggio per il montatore Marco Spoletini con il corto “ONCE (IN MY LIFE)” regia di Francesco Colangelo

• Premio Miglior Regia per il corto “EL COLOR DE LA SED” regia di Gala Gracia

• Premio Miglior Film con il corto “LA PELOTA” regia di Fernando Garcia Pliego

Sezione Premio per le sceneggiature (Giuria: Mariantonietta Di Sabato, Vincenzo Di Staso e Cristian Zerulo)

• Premio Prima classificata con la sceneggiatura “L’AMICO SIRIANO” dello sceneggiatore e giornalista Antonio Montefalcone

• Premio Seconda classificata con la sceneggiatura “NATALE DIGITALE” di Filippo Santaniello

• Premio Terza classificata con la sceneggiatura “GENERAZIONE 2.0” dello sceneggiatore Daniele Marasco

Doveroso il ringraziamento a chi ha sostenuto in qualche modo la manifestazione.

Ringraziamenti alla Lega Navale Italiana della sezione di Manfredonia rappresentata dal Presidente Arch. Donato D’Andrea e a tutti i suoi soci che accolgono tutti gli anni CORTO E CULTURA FILM FESTIVAL, al Consigliere Regionale Giandiego Gatta per il contributo e il “Patrocinio del presidente del consiglio regionale della Puglia concesso con atto n° 1141 del 12/06/2018”, all’Amministratore Unico dell’Agenzia del turismo di Manfredonia Saverio Mazzone, a ManfredoniaNews.it Media Partner della manifestazione e all’Amministrazione Comunale per il patrocinio.

Un grazie di cuore agli sponsor indispensabili per la realizzazione di tutta la kermesse ossia: Severo Serigrafie, Wit Informatica, La Roca Solarium Beach, Riccardo Armature Medioevali, Fioridea di Massimo Rignanese, Forno San Pio, Forno Frisoli, Macelleria da Savino, Ristorante Pizzeria L’approdo, Tenimento Santa Barbara, Hotel Corona, Olearia Clemente, Big Paninomania Nunzio.

Con l’arrivederci all’anno prossimo sempre nell’ultima settimana di luglio per il concorso di cortometraggi e sceneggiature per la 12^ ed. “Corto e Cultura FILM FESTIVAL nelle Mura di Manfredonia” con la direzione artistica dell’instancabile Anna Rita Caracciolo e tutto il suo Staff e soci dell’Associazione ANGELI.

Mariantonietta Di Sabato

Foto di Lorenzo Pio Tagliamonte

Video realizzati da Domenico Trotta

