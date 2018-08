Consiglio regionale, Campo: “Maggioranza più forte e compatta. Migliora la qualità dei servizi e della spesa a vantaggio delle istanze territori”

Dichiarazione del presidente del gruppo Pd in Consiglio regionale, Paolo Campo, in relazione all’approvazione, ieri in aula, dei provvedimenti di rendiconto di gestione 2017 e di assestamento e variazione di bilancio 2018 e pluriennale 2018-2020.

“La maggioranza si scopre ancora più forte e compatta all’esito del Consiglio regionale che ha approvato il rendiconto di gestione del 2017 insieme all’assestamento e alla variazione al bilancio di previsione per il 2018. Lo sgambetto politico tentato dal M5S con la richiesta di voto segreto sull’articolo 1 di entrambi gli articolati si è rivelato un assist involontario al centrosinistra che ha trovato sostenitori tra i banchi della minoranza. Segno che la forma ed il contenuto dei documenti messi a punto dall’assessore al Bilancio Raffaele Piemontese e dallo staff tecnico dell’assessorato sono risultati più che convincenti e orientati a garantire maggiore qualità alla spesa e ai servizi. Tra le tante, sottolineo la valenza delle misure adottate a sostegno del sistema universitario e di promozione della diffusione della ricerca e dell’innovazione nel sistema economico regionale, anche facendo leva sulle competenze dei ‘cervelli’ pugliesi emigranti e oggi sollecitati a fare ritorno. Altrettanto qualificante è la scelta di investire 7,5 milioni nella effettiva costruzione del ‘centro strategico della protezione civile’ regionale all’interno della struttura aeroportuale del Gino Lisa di Foggia. Fondi che garantiranno la gestione dello scalo all’esito dell’allungamento della pista e del complessivo potenziamento dell’infrastruttura. Infine, è doveroso dare atto alla maggioranza in Consiglio regionale di aver saputo ascoltare e sostenere anche le proposte avanzate dalla minoranza per la promozione e la valorizzazione di territori e servizi, mettendo da parte le contrapposizioni strumentali esclusivamente a vantaggio dei pugliesi”.

Gruppo Pd Consiglio Puglia