Ordinanza sindacale: revocato divieto di balneazione

Con atto sindacale odierno, revocata l’ordinanza n.17 del 16.08.2018 e il divieto di balneazione limitatamente ai tratti di costa di seguito

riportati, idonei sulla base dei campionamenti effettuati da ARPA in data 17.08.18 e comunicati in data 19.08.18:

– N.68 dell’area di balneazione “Area lavorativo Forestale” NUMIND: I91100029071029068;

– N.69 dell’area di balneazione “Aeronautica Militare” NUMIND: I91100029071029069;

– N.194 dell’area di balneazione “Canale Acque alte 30 mt Sn” NUMIND: I91100029071029194

corrispondenti alle acque antistanti:

– da 800 metri a sinistra della foce del Candelaro fino alla zona lido del Sole (incluso);

– zona antistante il lido Nettuno.

Resta fermo il divieto di balneazione di cui all’Ordinanza Sindacale n.17/18 per le aree per le quali ARPA

conferma la non conformità dei parametri monitorati, ovvero:

– da 300 metri a destra fino ad 800 metri a sinistra della foce del Candelaro, corrispondente al lido

“L’ultima spiaggia” (incluso).

Le informazioni al pubblico interessato dagli effetti del presente provvedimento saranno garantite attraverso la pubblicazione dell’ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Manfredonia, nonché mediante la rimozione dei cartelli con la dicitura Comune di Manfredonia “Acque Inquinate – Divieto di balneazione temporaneo”, precedentemente installati ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza n.17/18, nonché mediante notifica della presente Ordinanza agli stabilimenti balneari ricadenti nei tratti di mare interessati.

Si ricorda che con Ordinanza Sindacale n.17 del 16.08.18, sulla base dei campionamenti effettuati da ARPA Puglia in data 14.08.18 e comunicati in dati 16.08.18, era stato istituito il temporaneo divieto di balneazione per i tratti di mare di seguito riportati:

– n.68 “Area lavorativo Forestale” NUMIND: I91100029071029068;

– n.69 “Aeronautica Militare” NUMIND: I91100029071029069;

– n.194 “Canale Acque alte 30 mt Sn” NUMIND: I91100029071029194;

– n.197 “Foce fiume Candelaro 300 mt Dx”NUMIND: I91100029071029197;

– n.281 “800 m. Sx Foce Torr. Candelaro Vso P.69” NUMIND: I91100029071029281

corrispondenti alle acque antistanti:

– da 300 metri a destra della foce del Candelaro fino alla zona lido del Sole (incluso);

– zona antistante il lido Nettuno.