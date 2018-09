Orlando Cosimo e Bocale Elvio onorano il Gargano con la maglia di “Campione Nazionale Cronoscalate di cicilismo amatoriale”

Domenica 26 agosto 2018 si è svolto a Gorga (RM) il Campionato Nazionale Cronoscalata di cilclismo amatoriale patrocinato dal “CSAIn” ed organizzato da “Cicli Coppola” di Colleferro. Il CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) è un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico). E’ anche un Ente di promozione sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Interno, che ha come scopo la promozione delle attività sportive, culturali, assistenziali e ricreative del tempo libero.

La competizione ciclistica si è svolta seguendo il percorso dalla frazione di San Marino a Gorga (RM) sui monti Lepini per 7 Km. con pendenza media del 9% e punte massime del 18%. Hanno partecipato alla gara circa 85 ciclisti, provenienti da diverse parti dell’Italia: Lazio, Umbria, Molise, Puglia e Lombardia. Gli amatori di tutte le categorie ciclistiche, con una cronometro singolo, sono partiti a un minuto l’uno dall’altro. “La battaglia è stata ardua e soddisfacente” quanto dichiarato dal ciclista Orlando Cosimo ai microfoni di Manfredonianews. Continua “La passione per il ciclismo è così forte che mi da la carica per affrontare qualsiasi ostacolo, sportivo e della vita. La fatica di arrivare alla cima è tanta ed è stata ripagata dal successo ottenuto, tagliando per primo il nastro della partenza“.

L’atleta pugliese Orlando Cosimo di San Giovanni Rotondo (FG), categoria Supergentlman/B, (65/75 anni) ha raggiunto il primo posto 1° di categoria con il tempo di 24’38”. Invece Bocale Elvio di Cagnano Varano (FG) categoria Gentlman/1 (54/60 anni) ha raggiunto il 1° posto di categoria con il tempo di 21’45”. Entrambi si sono aggiudicati la maglia di Campione Nazionale Cronoscalate CSAIn., già detenuta negli anni 2016 e 2017. Orlando e Bocale ringraziano gli organizzatori e l’Ente CSAIn.

Ci congratuliamo con i due atleti di Capitanata che portano in alto i valori dello sport, onorando il nostro territorio.

Grazia Amoruso