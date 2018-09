L’8° Rally Porta del Gargano allo Start

Otto prove speciali (anche in notturna), 73 equipaggi iscritti provenienti da tutt’Italia, 340 km totali di percorso da affrontare in una intensa due giorni di gara. Numeri da grande evento sportivo per l’8°edizione del “Rally Porta del Gargano”, pronto a sfrecciare sulle strade del “triangolo” Manfredonia, Monte Sant’Angelo Mattinata nel weekend 8 e 9 settembre, organizzato dall’ASD “Piloti Siponti” con il patrocinio del Coni, Aci, Aci Sport, Aci storico, Regione Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata e Parco Nazionale del Gargano. Un Rally capace di catalizzare l’attenzione di migliaia di appassionati e sportivi pronti a gustarsi l’imperdibile spettacolo della velocità tra vorticosi tornanti ed il paesaggio mozzafiato del Gargano, con l’esaltante sfida tra bolidi fiammanti ed esteticamente irresistibili per gli obiettivi di macchine fotografiche e smartphone.

SABATO 08 SETTEMBRE

Manfredonia ore 8:00 Parco assistenza in Piazzale Mercato Scaloria;

Sidap srl (Località Porto Industriale Manfredonia) ore 9:00/14:00 verifiche tecniche;

ShakeDown ore 13:00/16:00 Test con vetture da gara sulla SS89 – Monte Saraceno;

Manfredonia(Corso Manfredi, nei pressi della villa comunale) ore 18:49 Prove Speciali Macchia-Monte Sant’Angelo (con rientro all’Area Mercatale Scaloria di Manfredonia alle 22:30 circa).

DOMENICA 09 SETTEMBRE

Ore 09:18 Prova Speciale 3 Mattinata-Monte Sant’Angelo;

Ore 09:57 Prova Speciale 4 Gargano;

Ore 12:34 Prova Speciale 5 Mattinata-Monte;

Ore 13:13Prova Speciale 6 Gargano;

Ore 15:50 Prova Speciale 7 Mattinata-Monte Sant’Angelo;

Ore 16:29 Prova Speciale 8 Gargano;

L’arrivo al traguardo a Manfredonia in Corso Manfredi è previsto per le ore 17:44, a cui seguirà la cerimonia di premiazione.

Antonio Marinaro