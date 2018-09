Manfredonia aveva il Teatro più antico di Puglia (Teatro de Florio), eppure i manfredoniani non lo sanno…

È lungo la via che rimarca il tracciato di una delle strade più antiche di Manfredonia che comincia questo racconto. Siamo in via Maddalena, questa strada ha rappresentato a lungo una delle principali arterie cittadine del nucleo urbano medievale. Èqui, nei pressi dell’attuale “Largo Teatro Vecchio”, che un tempo sorgeva un teatro, motivo dal quale quel largo prende il nome. Non si tratta di un teatro qualunque ma di un’importantissima testimonianza del fermento culturale che Manfredonia ha vissuto nel ‘700. Era il 1708 (secondo alcune fonti 1692) quando Giacomo de Florio, di una delle famiglie più nobili della città, fece costruire a proprie spese un teatro. Si trattava di un teatro stabile con sipario e scene mobili, attivo almeno fino al 26 ottobre 1842. Nel 1708 non era stato costruito nessuno dei famosi teatri pugliesi: èdel 1828 il teatro “U. Giordano” di Foggia, del 1837 il “Garibaldi” di Lucera, il “Curci” di Barletta nasce nel 1759 ma avrà una storia piuttosto travagliata. Della seconda metà del 1800 il “Mercadante” di Cerignola, di circa un secolo prima il comunale di San Severo, oggi teatro “G.Verdi”, il più capiente della provincia ed il terzo della regione dopo il barese “Petruzzelli” ed il leccese “Politeama Greco”. Nella città di Bari, dove sorge il primo teatro privato d’Europa (il “Petruzzelli”), il teatro comunale “N.Piccinni” è soltanto del 1854. Lo stesso teatro “S. Ferdinando” di Trani, allora tra le città culturalmente più dinamiche, risalirebbe al 1793. È proprio al teatro tranese, considerato oggi il più antico teatro pugliese, che il “Teatro de Florio” di Manfredonia, strapperebbe il titolo di “più antico teatro pugliese”. Di questa prestigiosissima testimonianza storica, praticamente sconosciuta in città, si è occupato il giornalista Giovanni Ognissanti che, con un suo saggio, ha cercato anche di invitare l’amministrazione comunale al recupero storico di una testimonianza così importante da preservare, consigliando di allestire una piccola mostra presso l’attuale teatro comunale “L. Dalla”. Certo, la nostra città non è la solaad avere come teatro comunale una struttura moderna e non il tradizionale teatro all’italiana (lo stesso succede, ad esempio, ad Avellino ed a Brindisi, i cui teatri comunali sono edifici di recente costruzione) ma, fermo restando che il teatro sia un “contenuto” prima che un “contenitore”, non vi sembra assurdo che a parlarci del più antico teatro pugliese sia soltanto quel “Largo Teatro Vecchio”? Manfredonia se lo ricorderà?

Giovanni Gatta