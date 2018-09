Pugliesi nel Mondo, Michele Màngano è stato  eletto Consigliere Regionale dei Pugliesi nel Mondo.

Si è insediato ufficialmente a Bari lo scorso 15 settembre 2018, il Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo (CGPM). Il Consiglio è stato presieduto dal dirigente Dott. Giuseppe Pastore su delega del Presidente della Regione, Michele Emiliano.

Gli eletti: Michele Màngano (Monte Sant’Angelo FG ),Angela Amato (Molfetta ),Giovanni Mariella ( Capurso – Ba ),Domenico Rodolfo (Bari ),Marina Gabrielli (LE),Roberto Pansini (Molfetta ),Vito Cramarossa (Ba ),Raffaella Pallamolla ( Bari ).

Màngano :Un grazie sincero a tutti i presidenti di tutte le associazioni della puglia per la fiducia e la stima accordatemi.

Nel momento in cui mi appresto ad iniziare questa nuova esperienza da consigliere regionale per i pugliesi nel mondo, mi sembra doveroso rivolgere un ringraziamento al Presidente Michele Dott. Emiliano al Dirigente Dott. Giuseppe Pastore ed al segretario Vito Daniele .Consentitemi inoltre di ringraziare la mia famiglia. Mia madre e mio padre, per ciò che mi hanno dato e insegnato e per ciò che continueranno a darmi, mia moglie per come sa starmi accanto e comprendermi, mio figlia e a tutta la mia associazione de “La Bella Cumpagnie – Danzanova “

È per me un grande onore ed anche una grande emozione assumere solennemente, con questo giuramento, il ruolo di Consigliere Regionale per i Pugliesi nel Mondo.

Discorso fatto al Presidente Emiliano al Dirigente e a tutti i Presidenti delle Associazioni Pugliesi nel Mondo.

Sono Michele Maria Mangano, Presidente dell’Associazione La Bella Cumpagnie “ Cultura Etnica Popolare del Gargano” con sede a Monte Sant’Angelo (FG). Ho scelto di candidarmi alla carica di Consigliere Regionale dei Pugliesi nel Mondo in occasione del rinnovo del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo (CGPM) ai sensi della l.r. 23/2000 – Assembleaper la Puglia. Bari, 15 Settembre 2018.D

Questa decisione nasce dalla mia voglia, sempre viva, di sperimentare le possibilità che un incarico di questo tipo può offrire per andare concretamente a risolvere molte delle problematiche, legate soprattutto al mondo dei Pugliesi , che conosco e approfondisco da anni.

La mia intenzione è infatti quella di mettere a frutto e tradurre in azioni positive le mie idee e convinzioni sulla vita dei pugliesi nel mondo, sulle esperienze maturate nel mio lavoro, dense di contenuti e attività e di esperienze dedicate alla promozione del territorio pugliese con le tradizioni popolari e culturali con un’esperienza di 40 anni .

Il mio intento mira a rafforzare l’identità culturale d’origine, rinsaldare il legame con le famiglie emigrate e favorire l’integrazione delle giovani generazioni aprendo le porte ai ragazzi dai 18 ai 35 anni, porre all’attenzione delle comunità di pugliesi presenti all’estero progetti culturali, politici e sociali, preservare le tradizioni regionali, favorendo la conoscenza della Regione Puglia in Europa e nel mondo.

Avrei un’idea di creare un osservatorio regionale sul fenomeno migratorio pugliese nel mondo.Le Comunità Pugliesi nel Mondo vengono considerate sempre più un volano per lo sviluppo economico della Puglia per me quindi l’obiettivo di cercare di creare un protocollo d’intesa che preveda l’impegno per incentivare lo sviluppo di iniziative culturali e promozionali per il rafforzamento del legame con la terra d’origine, per la conversione della “risorsa emigrazione” in un canale privilegiato, per il rafforzamento dell’immagine e della presenza del “sistema Puglia” sul piano culturale e nei mercati, per l’attivazione di progetti tesi ad incentivare il rapporto tra la Regione e le nuove generazioni di emigrati. Personalmente oltre all’attività di Artista il mio impegno è orientato da sempre alla collaborazione con tutte le associazione dei pugliesi residenti in Puglia, all’elaborazione e allo studio di progetti attinente ai nostri emigranti Questo mi ha portato a maturare una notevole esperienza nel confronto con le istituzioni nazionali – regionali e provinciali e dell’associazionismo.

Non pretendo necessariamente il Vostro voto, ma chiedo con convinzione un aiuto per riuscire a realizzare questo obiettivo con la promessa sincera, anche se può sembrare scontata e banale, di operare nell’interesse di tutti e di essere aperto, anche dopo il 15 settembre, a ogni dialogo per discutere e condividere ogni proposta positiva e utile.

Sicuramente le proposte di nuove regolamentazioni nei vari settori, le modifiche, i miglioramenti o i cambiamenti delle attuali leggi regionali e l’aumento dell’efficacia di azioni e servizi regionali saranno il mio campo di azione. Un campo dove, senza presunzione, credo di sapermi muovere con l’esperienza e la competenza necessarie.

Nel ringraziarvi per l’attenzione e per quanto Vorrete fare in merito a questa mia richiesta di sostegno, auguro a tutta l’assemblea un buon lavoro.

Michele M°Màngano

Comunicazione stampa pugliesi nel mondo