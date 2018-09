Diretta consiglio comunale di Manfredonia del 20 settembre 2018

Giovedì 20 settembre 2018, inizio ore 17.00, Consiglio Comunale di Manfredonia sala consiliare di Palazzo San Domenico.

La consigliera anziana del Consiglio comunale di Manfredonia, Mariagrazia Campo, ai sensi dell’art.21 dello Statuto comunale e del vigente Regolamento del Consiglio, rende noto che il Consiglio comunale, è convocato, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione per giovedì 20 settembre 2018, alle ore 17.00, nella Sala consiliare di Palazzo San Domenico, e, ove ne ricorressero i presupposti di legge o di regolamento, in seduta di seconda convocazione per il giorno lunedì 24 settembre 2018, per la trattazione degli accapi posti al seguente Ordine del Giorno:

1. Surroga del consigliere comunale Antonio Prencipe e convalida del consigliere subentrante;

2. Elezione Presidente Consiglio comunale;

3. Elezione vice Presidenti del Consiglio comunale;

4. Sconfinamento lotto A7, umi “A”, insula B8, su porzione di suolo pubblico. Ratifica verbale dell’Organismo di Mediazione e Conciliazione (I.ME.CON.). Determinazione;

5. L. R. 14/09 “Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”. Determinazioni;

6. Zona omogenea B/34 – Siponto – Variante puntuale al PRG con compensazione aree viabilità – Adozione;

7. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, 1° comma, lett. A) del TUEL relativo a sentenza del Tribunale di Foggia n. 2730/2017;

8. Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, 1° comma, lett. A) del TUEL relativo a sentenza Corte di Appello Tribunale di Bari n. 690/2018;

9. Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, 1° comma, lett. A) del TUEL relativo a sentenza Tribunale di Foggia n. 769/2018;

10. Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, 1° comma, lett. A) del TUEL relativo a sentenze n. 2831/2017 del Tribunale di Foggia, n. 177/2017 del Giudice di pace di Manfredonia e n. 2040/2017 del Tribunale di Foggia;

11. Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, 1° comma, lett. A) del TUEL relativo a senetenza Tribunale di Foggia n. 379/2017;

12. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi art. 194, 1° comma, lett. A) del TUEL – sentenza TAR Puglia n. 59/2018;

13. “Regolamento comunale per interventi a favore di nuclei familiari in condizioni di grave emergenza abitativa”. Approvazione;

14. Approvazione Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.