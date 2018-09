Da Bovino, oggi partono anche in Puglia i weekend “Aggiungi un Borgo a tavola” del Touring Club Italiano

Prendono il via oggi dalla Capitanata, gli eventi in Puglia di “Aggiungi un borgo a tavola”, l’appuntamento annuale di Touring Club Italiano dedicato ai borghi Bandiera arancione che quest’anno si svolge in edizione speciale: quattro weekend, in programma dal 23 settembre al 15 ottobre, alla scoperta del “cuore” del Belpaese, in cui TCI invita a conoscere le piccole eccellenze dell’entroterra italiano.

Dunque si parte oggi da Bovino (Monti Dauni), per una due giorni – promossa anche dal “Club di Territorio di Manfredonia” guidato dal Console Michele De Meo – con visite guidate gratuite ed altri eventi collaterali a tema enogastronomia e famiglia.

I borghi Bandiera arancione del Touring, in tutta Italia, porteranno in tavola le tradizioni italiane: piatti tipici, sagre, street food, laboratori e tante iniziative culturali. Quattro i weekend a livello nazionale, dove enogastronomia e famiglia saranno i temi principali, con una serie di attività e iniziative dedicate anche ai più piccoli.

Quest’anno inoltre, c’è il Concorso fotografico Touring dedicato ai borghi. È prevista una sezione speciale per i borghi Bandiera arancione, con premi ad hoc. L’invito aperto a tutti è di visitare i borghi, fotografare e partecipare al concorso inviando le immagini dei borghi Bandiera arancione, realizzate anche durante l’evento “Aggiungi un borgo a tavola”.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND IN PUGLIA

Sabato 22 settembre:

h. 16.00: Incontro presso Info Point /Pro Loco Bovino (Corso Vittorio Emanuele).

h. 16.30: Visita guidata al borgo antico e ai monumenti della città (Cattedrale, castello ducale, ecc.), ai Musei e agli ipogei (partenza dall’Infopoint).

Domenica 23 settembre:

h. 8.30: Escursione in MTB (o trekking) per “Lo Moleno del Ponte”, con visita all’antico mulino, dimostrazione e aperitivo bucolico (partenza dall’Infopoint).

h. 10.00 – 17.00: Visita guidata al borgo antico e ai monumenti della città (Cattedrale, castello ducale, ecc.), ai Musei e agli ipogei (partenza dall’Infopoint).

Nei pomeriggi di Sabato e Domenica, nel Chiostro del Museo della Civiltà Contadina (Villa comunale) si terrà il Laboratorio di “scalpellino” con merenda contadina.

Per informazioni e/o prenotazioni: Pro Loco Bovino 0881 966475 – cell. 333 8391890. info@prolocobovino.it