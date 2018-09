CAPONE E PIEMONTESE PRESENTANO FESTIVAL “MONDE” DI MONTE S. ANGELO

L’idea di “Monde”, il festival del cinema sui cammini che si terrà a Monte Sant’Angelo (Fg) dal 4 al 7 ottobre arriva da un’associazione, la “MAD”, Memorie audiovisive della Daunia, che è nata con un primo aiuto da PIN, il programma delle Politiche Giovanili (http://pingiovani.regione.puglia.it) per aiutare le idee imprenditoriali dei giovani.

Ed è stato proprio il titolare della delega alle Politiche Giovanili, Raffaele Piemontese a presentare oggi la prima edizione insieme all’assessore a Cultura e Turismo, Loredana Capone. “Si parte da una città estremamente importante – spiega Piemontese – che ha un sito Unesco patrimonio dell’umanità, meta di pellegrinaggi da secoli. Il tutto non nasce solo dalla Regione Puglia, ma da una organizzazione che è stata finanziata con Pin delle Politiche Giovanili. Sarà un’esperienza che avrà insieme la bellezza del nostro territorio con la storia, la cultura e la tradizione di un luogo come Monte S.Angelo, la creatività della Regione e delle sue agenzie come la Film Commission e l’innovazione di un’azienda giovane finanziata con i nostri programmi”.

Con Piemontese e Capone sono intervenuti oggi il direttore di Apulia Film Commission, Antonio Parente, il direttore artistico e ideatore del festival, Luciano Toriello, l’assessore alla Cultura del comune di Monte S. Angelo Rosa Palomba e il rappresentante del Parco Nazionale del Gargano, Pasquale Coccio.

“Con festival come questo – ha spiegato l’assessore Capone – vogliamo far scoprire al pubblico luoghi e storie inconsuete. Sarà una festa alla quale saranno presenti film con un significato sociale legato alle nostre terre, unendo cuore e anima al resto degli organi di un corpo che attraversa sentieri e monumenti unici. Occasioni come queste servono anche a destagionalizzare il turismo, dato che coincidono con il cambio di stagione e attirano visitatori anche in periodi non tradizionalmente affollati. Infine, è molto positivo il rapporto fecondo tra le Politiche giovanili che animano nuove imprese e la cultura e il turismo, che accompagnano nel loro sviluppo tutte le nuove imprese. “Monde” unosce patrimonio culturale e anima e punta su un turismo culturale di qualità a favore, sempre più, di una #Puglia365″