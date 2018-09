Domanda fornitura dei libri di testo, il sindacato UNSIC e le “leggerezze” del Comune di Manfredonia

In data 31/07/2018 la Regione Puglia con D.D. n. 64 ha emanato un Avviso pubblico relativo alla concessione della fornitura dei libri di testo per l’a.s. 2018/2019 per gli alunni meno abbienti (con ISEE non superiore a € 10.632,94) delle scuole secondarie di 1° e 2° grado.

La domanda va presentata on line sul portale www.sistema.puglia.it/contributolibriditesto direttamente dagli studenti e/o attraverso i Comuni e le scuole.

Cosa è successo a Manfredonia?

Le famiglie si rivolgono al personale scolastico per inviare le domande e un numero considerevole di queste vengono in maniera arbitraria dirottate verso i CAAF, ignare che i CAAF hanno l’obbligo di firmare una convenzione per ottenere l’accesso, tramite registrazione, al portale Sistema Puglia, come avviene già per altre prestazioni assistenziali.

L’assessore alla Pubblica Istruzione di Manfredonia, dopo aver ricevuto alcuni dirigenti scolastici in data 13/09/2018, al fine di dare un ausilio ai genitori in difficoltà, attraverso il sito web istituzionale del comune, comunicava in data 14/09 che: “coloro che non sono riusciti a presentare domanda on line possono usufruire anche della collaborazione degli sportelli CAAF CGIL di Manfredonia a titolo gratuito e senza essere iscritti.”

Probabilmente l’assessore non sa che a Manfredonia esistono più di 20 sigle sindacali, con all’interno i relativi CAAF, che se interpellati avrebbero potuto dare il loro contributo per superare il momento di difficoltà creatosi.

Invece:

Le Istituzioni scolastiche sono venute meno alle direttive regionali probabilmente “oberate di lavoro”;

Ad alcune famiglie sono state inviate le richieste di contributo libri senza alcuna spesa e chi si è prestato lo ha fatto senza alcuna convenzione e autorizzazione regionale registrandosi sul portale Sistema Puglia a nome e per conto del richiedente;

Ad altre famiglie, la maggior parte, sono state inviate le medesime richieste sborsando dai 5 ai 15 € senza sapere perché, creando una distinzione tra cittadini di serie A e cittadini di serie B.

Una “LEGGEREZZA” che denunciamo a gran voce alle Istituzioni Regionali, certamente inconsapevoli di ciò che si sta consumando a Manfredonia e forse in qualche altro Comune della nostra Regione.

Sede Provinciale UNSIC di Manfredonia

Responsabile Provinciale

Dott. Libero Palumbo