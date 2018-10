Manfredonia celebra solennemente la festività di S. Francesco d’Assisi

“Altissimo, onnipotente, bon Signore…Laudato sie…cun tutte le tue creature”. E con questo spirito che i Frati minori e l’Ordine francescano secolare del Convento di S. Maria delle Grazie di Manfredonia che si apprestano a celebrare con solennità la festa dedicata al Poverello d’Assisi, S. Francesco. Lo stesso messaggio con il quale Papa Francesco introdusse l’omelia pronunciata ad Assisi il 4 ottobre 2013 con il quale lodò Francesco d’Assisi cantore dell’amore per tutta la creazione, per la sua armonia! “ Testimonia il rispetto per tutto ciò che Dio ha creato e come Lui lo ha creato, senza sperimentare sul creato per distruggerlo. E soprattutto san Francesco testimonia il rispetto per l’uomo, testimonia che l’uomo è chiamato a custodire l’uomo, che l’uomo dev’essere al centro della c reazione, al posto di Dio – il Creatore lo ha voluto, e non strumento degli idoli che noi creiamo! Francesco d’Assisi è stato uomo d’armonia, uomo di pace. Rispettiamo la creazione, non facciamo strumenti di distruzione! Rispettiamo ogni essere umano: cessino i confluitti armati che insanguinano la terra, tacciano le armi e dunque l’odio ceda il posto all’amore, l’offesa al perdono e la discordia all’unione. Sentiamo il grido di coloro che piangono, soffrono e muoiono a causa della violenza, del terrorismo o della guerra, in Terra Santa, tanto amata da san Francesco, in Siria, nell’intero Medio Oriente, in tutto il mondo”. Così conclude: “Ci rivolgiamo a te, Francesco, e ti chiediamo: ottienici da Dio il dono che in questo nostro mondo ci sia armonia, pace e rispetto per il Creato!” Molto profondo il pensiero di Papa Francesco al quale la Comunità francescana si è stretta e ispirata in questa meravigliosa ricorrenza dedicando al Santo dei poveri nel predisporre solenni festeggiamenti iniziati il 25 settembre scorso,con la Novena in preparazione alla Festa, per concludersi il 4 ottobre con la celebrazione dell’Eucarestia alle ore 18:00 presieduta da don Stefano Mazzone, delegato ad “omnia” della Diocesi per concludersi subito dopo con la solenne processione del simulacro di S. Francesco. Qui di seguito l’intero programma dei festeggiamenti:

Matteo di Sabato