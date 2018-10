Il Governatore Lions della Puglia Di Ciommo in visita ai Clubs del Gargano

Sabato 22 settembre, in una bella giornata settembrina, a Manfredonia, Il Governatore del Distretto 108AB (Puglia) LIONS International, l’Ing. Pasquale Di Ciommo, accompagnato dal suo staff e dall’Ing. Salvatore Guglielmi, Presidente Circoscrizione A (FG-BAT), ha visitato ufficialmente i Clubs del Gargano. In questa occasione, i direttivi dei Club hanno presentato il lavoro svolto e quello che intendono realizzare nell’anno sociale in corso. Sono stati accolti nella splendida cornice del Regio Hotel Manfredi, i Presidenti con tutto il direttivo, dei Club di San Severo, Lucera, San Marco in Lamis, per la Zona 1, ed i Clubs: San Giovanni Rotondo Host, Gargano S. Giovanni R., Manfredonia Host, Manfredonia Sipontum, per la zona 2, con il Presidente, Ernesto Paternostro. Il Governatore, nel corso della sua visita, ha evidenziato la necessità di continuare a impegnarsi per le problematiche civiche, sociali e territoriali. Più volte il Governatore ha sostenuto che laddove c’è una bisogno lì devono esserci i Lions. Rilevanti sono le sfide che i Lions hanno abbracciato attraverso la realizzazione di opere di servizio: quelle nella prevenzione del diabete, dell’udito, della vista, nella raccolta degli occhiali usati, servizio cani guida, per combattere la fame nel mondo, per l’ambiente, per i diversamente abili, nella prevenzione delle malattie oncologiche, in particolare nell’informazione dei giovani con il Progetto Martina, in tema di sicurezza stradale, e nei campi e scambi giovanili internazionali. Questi sono solo alcuni dei campi dove dal 1917 intervengono i Lions, che nel mondo ammontano ad oltre 1.400.000 soci, distribuiti in oltre 46.000 club in 200 paesi.

