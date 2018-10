Hallowen 2018, nella notte stregata torna “Maddalena via del Gusto”

Tradizione nordica e anglosassone, Halloween è ormai diventato un appuntamento fisso anche alle nostre latitutidini, con feste, travestimenti e party a tema. Così nella notte più paurosa dell’anno ritorna l’evento più atteso del Gargano: il prossimo 31 ottobre 2018, a partire dalle ore 20:30, spiriti, streghette e zucche faranno il paio con i sapori ed il divertimento di Maddalena Via del Gusto – Speciale Hallowen.

Il borgo antico di Via Maddalena per una notte diventa teatro del buon cibo: gli chef dei ristoranti Coppola Rossa, Baciati dal mare, Bacco Tabacco e Venere, Osteria Boccolicchio e Calamarando Fish Bar, prepareranno portate tradizionali e di stagione della cucina sipontina, accompagnate da ottimo vino pugliese (Cantine San Paolo eCantine Terre Federiciane) ..

L’evento organizzato dal’agenzia Comunica – creative company, patrocinato dal Comune di Manfredonia, da Manfredonia Turismo – Agenzia di promozione, Gal Daunofantino, Confcommercio Foggia e FederEventi, vede il riconoscimento anche del Touring Club Italia – Club di Territorio di Manfredonia e dell’Associazione Nazionale Celiaci.

Il MENU’ “itinerante” sarà così composto:

– Cicatelli asparagi e cozze (Coppola Rossa).

– Cips di zucca con formaggio morbido alle erbe e guanciale croccante (Baciati dal Mare).

– Purea di fave con rape e crostino al rosmarino ( Bacco Tabacco e Venere).

– Pancotto di mare (Calamarando).

– Mandarla, latte e crumble (Osteria Boccolicchio).

Il format prevede un ticket dal costo di € 12,00 con 5 degustazioni gourmet, una per ogni ristoratore e 2 assaggi di vino.

Grandi protagonisti i più piccoli, che verranno trascinati nel percorso degustativo con un MENU’ BAMBINI (presso De Gustibus) – al costo di soli € 3,00 e travolti dallo shooting fotografico “mostruoso” a cura di Salvatore Favia Fotografere “dolcetto o scherzetto” in compagnia delle libraie di Nella pancia della balena.

Largo interesse anche per le intolleranze alimentari. Oltre ad un corner dedicato, a cura dell’Associazione Italiana Celiachia Sez. Puglia, per sensibilizzare i fruitori sulle tematiche gluten free, è prevista una degustazione GLUTEN FREE in partnership con la Farmacia Centrale Murgo. Per l’occasione lo Chef Marco Spano di Soul Kitchen “cibo per l’anima” preparerà dei sandwich con Porchetta Garganica e salsa demi glaces, che verranno accompagnati da dolcini mignon del laboratorio artigianale Gustamidi Cerignola ed un bicchiere di vino – tutto rigorosamente senza glutine.

Ticket degustazione Gluten FREE € 4,00.

Spazio anche all’eco-sostenibilità con gli ecovolontari di ECOFESTE – eventi sostenibili– grazie alla sensibilità e alla partnership dell’azienda Spagnuolo Ecologia. Un supporto alla sensibilizzazione dei cittadini rispetto alla riduzione dei rifiuti durante la manifestazione e quale sussidio alla raccolta differenziata per un maggior rispetto dell’ambiente.

Media partner dell’evento Manfredonianews.ite ilSipontino.net.

Come da continue richieste, anche la PREVENDITAdei ticket questa volta sarà estesa ai territori limitrofi come di seguito riportato:

Manfredonia: Infopoint Gal Daunofantino – Piazzetta Mercato, tel. 0884271903

Presso i 5 Ristoranti aderenti (Coppola Rossa, Baciati dal Mare, Bacco Tabacco e Venere, Osteria Boccolicchio e Calamarando)

Foggia:Gelateria Gabrielino, Piazza Umberto Giordano, tel. 0881720970

Mattinata:Gelateria Gabrielino, Via Giuseppe Garibaldi, 4-6, tel. 0884559444

G. Rotondo:Lab. Urb.ArteFacendo – Via P. Luigi Amigò,tel. 3669404991

Monte Sant’Angelo:Bayron Caffè – Via Manfredi 19, tel. 3470740297

Prevendita ticket Gluten Free – Farmacia Centrale Murgo – Manfredonia, tel. 0884582029 e INFOPOINT, Piazzetta Mercato 9.

——————————————–

Per ulteriori informazioni

Tel. + 3483238233

mail to: info@maddalenaviadegusto.it

www.maddalenaviadelgusto.it

www.facebook.com/maddalenaviadelgusto/

www.facebook.com/comunicacreativecompany/

https://www.instagram.com/maddalenaviadelgusto/?hl=it