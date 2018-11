Immagini, letture, riflessioni e tenerezze nella SAM 2018 a Manfredonia

Centoventi paesi guidati dalla WABA (World Alliance for Breastfeeding Action) e dal MAMI (Movimento Allattamento Materno Italiano) hanno celebrato la SAM (Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno). Per sensibilizzare al tema dell’Allattamento: base per la vita, dal 8 al 12 ottobre 2018, l’Associazione Ad Personam di Manfredonia ha realizzato una rassegna fotografica, incontri con esperti e laboratori patrocinati dal Comune di Manfredonia, da Casa Sollievo della Sofferenza, dal MAMI e dal Forum delle Associazioni Familiari della Puglia.

Nelle restaurate ex Fabbriche del Convento di San Francesco, la mostra Tra le tue braccia ha interpretato il legame fra mamma, papà, nascituro e neonato con scatti di amatori e professionisti. Hanno impreziosito l’esposizione le citazioni di famosi autori e l’inedita poesia Il senso del mio mondo composta dalla salentina Eleonora Amato. Della relazione unica fra mamma e bambino ha trattato la Psicoterapeuta Silvana Spagnuolo e di sostegno all’allattamento ha parlato il Pediatra Pasquale Conoscitore. Suggerimenti naturali e pratici hanno dato l’Erborista Maria Beatrice Uva e l’Ostetrica e Consulente all’Allattamento Marcella Delle Donne. La Libraia Ortensia Panucci ha letto poesie e filastrocche scelte da Parole di latte di Silvia Roncaglia e Mammalingua di Bruno Tognolini. In LIS (Lingua dei Segni Italiana) l’Assistente alla Comunicazione Angela Renzullo ha segnato gli interventi della Neonatologa Anita Riganti e dell’Avvocato Maria Chiara Bavaro sulle regole di conservazione del latte materno e le norme per conciliare genitorialità e lavoro. Le pennellate dell’Illustratrice Stefania Guerra hanno coccolato il pancione delle mamme iscritte al laboratorio di Belly Painting. L’Odontoiatra Valentina Milano e la Logopedista Angela Angelillis hanno spiegato i benefici dell’allattamento nella formazione della cavità orale, nello sviluppo della deglutizione e del linguaggio. Commovente per il pubblico ascoltare il contributo della Neonatologa Pasqua Quitadamo e le donatrici della BLUD (Banca del Latte Umano Donato) di Casa Sollievo della Sofferenza che dal 2010 ha nutrito circa cinquecento neonati prematuri. Le bellissime foto di Maria Chiara Bavaro, Nicla Cannito e Valeria Pasqua hanno documentato gli emozionanti appuntamenti.

Mariagrazia Colonna (Dott.ssa Magistrale in Lettere Moderne e socia di Ad Personam)