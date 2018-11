Alienazione immobile in corso Manfredi

Gli interessati dovranno far pervenire un plico sigillato, all’Ufficio Protocollo, entro le ore 12,00 del 12 dicembre prossimo.

Il Comune di Manfredonia ha indetto un bando per l’alienazione di un immobile di proprietà, da mettere all’asta il 12 dicembre prossimo. Si tratta di un appartamento dichiarato ‘di interesse storico’ sito al primo piano in corso Manfredi 16, a Manfredonia, consistente di 4,5 vani catastali e superficie, escluse le aree scoperte, di 111 metri quadri per un valore stimato di 280.000 euro.

Il 6 novembre 2018, il Segretariato regionale per la Puglia del Ministero per i Beni e le Attività culturali ha rilasciato l’autorizzazione per l’alienazione dell’immobile in questione con le seguenti prescrizioni: “Tenuto conto delle condizioni dell’edificio, dovrà essere perseguito l’obiettivo della conservazione e della tutela delle strutture esistenti sia nel rispetto delle caratteristiche formali e materiali della tradizione costruttiva degli interni e degli esterni, sia in riferimento agli elementi costitutivi e strutturali, oltre che delle opere di dettaglio e di finitura”, rammentando altresì gli obblighi e gli adempimenti disposti dal Codice dei Beni Culturali, “in particolare per quanto attiene alla prescritta acquisizione preventiva dell’autorizzazione ex art. 21 per l’esecuzione di lavori di qualunque genere riguardanti l’edificio”.

L’immobile, parte dell’edificio già Monastero di San Pietro dei Celestini (denominato oggi ‘Palazzo Celestini’ ed edificato nella seconda metà del Settecento) è dotato di accesso semi indipendente, visto che dallo stesso ingresso si accede a due sole unità immobiliari, poste entrambe al primo piano.

“L’appartamento – si legge nella perizia svolta dal geometra comunale Francesco Borgia – è formato da tre grandi vani intercomunicanti, la cui zona di affaccio verso l’esterno (corso Manfredi) è dotata di copertura a vela, mentre quella interna è con copertura a botte. Nella zona d’ingresso è stato realizzato il bagno e un vano cucina (attualmente destinato a ripostiglio) che si sviluppa su due livelli di calpestio, visto che ricade al di sopra della scala di accesso del vano portone. Le pareti interne, così come le volte, sono intonacate a civile e tinteggiate; la pavimentazione, sicuramente rifatta negli anni ’70 si presenta con marmette di cemento, con colori differenti in ognuno dei tre vani. Il bagno, interessato da un recente intervento di manutenzione ordinaria, si presenta con rivestimento in monocottura di ceramica e pavimento in gres porcellanato di colore chiaro. Gli infissi interni ed esterni sono in legno verniciato di colore bianco, a doppia anta con vetro singolo centrale e sportelloni oscuranti in legno della stessa colorazione”.

Il fabbricato è in uno stato di buona manutenzione e l’altezza dei locali varia dai 2,20 metri ai 3,60 metri.

I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Manfredonia, non più tardi delle ore 12,00 del 12 dicembre 2018 , un plico sigillato indirizzato al Comune di Manfredonia, Piazza del Popolo n. 8, che deve riportare all’esterno in modo ben visibile l’intestazione e l’indirizzo del mittente, nonché la seguente dicitura:

“OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DEL GIORNO 12.12.2018 PER LA VENDITA DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE – RISERVATO NON APRIRE”.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Il suddetto plico sigillato dovrà contenere due buste distinte ed individuate rispettivamente dalle lettere “A” e “B”, recanti le seguenti indicazioni:

Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Busta B – OFFERTA ECONOMICA .

Il bando integrale è disponibile e scaricabile al seguente indirizzo: http://www.comune.manfredonia.fg.it/bandi_long.php?Rif=297.

Per ulteriori informazioni e per il rilascio della documentazione tecnica, ovvero del bando di gara, gli interessati potranno contattare il 6° Settore – Urbanistica e SUE – tel. 0884/519206 – 0884/519291, oppure il Servizio Appalti e contratti – tel. 0884/519233 .

Matteo Fidanza

Ufficio Stampa – Città di Manfredonia