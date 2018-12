Innocenza Starace: Siamo fiduciosi che la giunta regionale darà parere negativo su EnerGas

Oggi si è tenuta la conferenza dei servizi al MiSE il sindaco ha ribadito il no della popolazione di Manfredonia alla installazione del mega impianto gpl.

Il MiSE ha inviato alla Regione Puglia per acquisire una eventuale intesa sul provvedimento. Siamo fiduciosi che la giunta regionale darà parere negativo così come il governatore Emiliano ha già anticipato di voler fare.

Questo incontro è avvenuto proprio mentre accadeva a pochi chilometri da Roma un terribile incidente causato proprio da un autobotte di gpl: è esploso un distributore e purtroppo ci sono state vittime e feriti.

Non possiamo permettere che ci siano ancora morti sul nostro territorio. Abbiamo subito la violenza delle multinazionali che ancora non hanno bonificato il nostro territorio. Il nostro paesaggio, il nostro mare e la nostra pesca che sono la nostra identità.

Ringrazio i movimenti cittadini presenti e la federazione dei verdi che ci ha sostenuto non solo con il nostro consigliere comunale Alfredo De Luca ma con i portavoce della federazione di Roma del Lazio.

Questa è una battaglia che non deve essere solo nostra perché la violazione del nostro ambiente è per forza violazione di tutta la terra: stiamo uscendo da una visione localistica perché il problema della riduzione della dipendenza dall’energia fossile è un problema mondiale per la produzione di anidride carbonica e il riscaldamento del pianeta che sta portando morte e devastazione su tutta la Terra.

Innocenza Starace – VERDI Manfredonia – Assessora alle attività produttive del Comune di Manfredonia