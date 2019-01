Le dichiarazione del presidente del Gruppo del PD in Consiglio regionale Paolo Campo a proposito del Carnevale di Manfredonia

“Il tempo del Carnevale è quello della leggerezza, della condivisione, della convivialità. E’ il tempo in cui Manfredonia si apre al mondo più che in altri periodi dell’anno e diventa ancor più accogliente. E’ il tempo della riscoperta dello spirito comunitario che anima le Socie, la sfilata delle Meraviglie, le allegorie carnascialesche. Il Carnevale è parte integrante dell’identità stessa di Manfredonia e dei manfredoniani, non una banale manifestazione folkloristica o la nostalgica riproposizione di un tempo che fu. Impegnarmi direttamente nella ricerca di risorse finanziarie e sostegno operativo affinché, anche quest’anno, si svolga all’altezza delle aspettative dei manfredoniani, e non solo, è doveroso e spero di riuscire ad assolvere al meglio il compito che mi sono assegnato anche per attivare un’opportunità di promozione e valorizzazione della città. Lo sanno bene gli organizzatori e chi lavora nei servizi collaterali all’organizzazione, i commercianti, i titolari di bar e ristoranti, gli albergatori. E sì, perché il Carnevale è anche un’opportunità di incrementare e destagionalizzare i flussi turistici, perfettamente coerente ed integrabile nelle strategie di sviluppo del turismo tracciate dalla Regione Puglia, che, anche quest’anno, ha sostenuto concretamente la manifestazione tanto attesa. Il tempo della festa è arrivato e sono certo che il Carnevale ci regalerà qualche giorno di serenità”.

Condividi l'articolo o Stampalo!