Arriva il cooking quiz: giovedi’ protagonisti gli studenti dell’alberghiero “M. Lecce”

Destinazione San Giovanni Rotondo presso l’IPSSAR “M. Lecce” dove giovedì saranno protagonisti del Cooking Quiz gli studenti delle classi 4^ a indirizzo cucina e sala. Saranno presenti anche gli studenti della sede di Manfredonia ed assisteranno alle lezioni dello Chef Anna Ciccarone, docente ALMA per il corso Tecniche di Cucina presso MED Cooking School. Il Concorso prevede una didattica interattiva e coinvolgente condotta dai prestigiosi docenti ALMA e una fase successiva di verifica, attraverso il quiz multi-risposta, guidata da Alvin Crescini di Peaktime, società produttrice del Format. Un boom di richieste di partecipazione da parte degli Istituti Alberghieri di tutta Italia. Primi sostenitori del format sono i professori, che dopo ogni appuntamento restano molto soddisfatti per l’attenzione e il coinvolgimento dei propri studenti durante tutta la durata del contest. Novità di questa edizione è l’introduzione di consigli su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del Consorzio COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio). Presto potremo rivedere tutti gli appuntamenti di Cooking Quiz in TV! Un quiz-show sulla cucina divertente, istruttivo e che riserverà molti consigli utili agli spettatori. Cooking Quiz è un progetto patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismoed è ideato da Plan Edizioni e Peaktime in collaborazione con ALMA, La Scuola internazionale di Cucina Italiana. Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal, COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam, Zucchi e Partner tecnologico Med Store.

Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz e Instagram @cooking_quiz.

Scarica l’APP “cookingquiz”. Cerca nei Digital Store “Cookingquiz” senza spazi e allenati rispondendo ai famosi quiz del Concorso. In palio fantastici premi!