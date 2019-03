Gioco online: il punto della situazione per il 2019 in termini di gioco digitale

Mentre il 2019 è iniziato da poco più di due mesi, è possibile analizzare i primi dati in termini di bilancio operativo che vanno a completare il semestre passato e ci aprono le porte per capire meglio quali sono le proiezioni più veritiere sul periodo attuale dopo l’introduzione del Decreto Dignità nel 2018. Ora, che il settore del gioco online in Italia, così come nei principali mercati europei fosse in fibrillazione era evidente già a partire dallo scorso anno, un po’ per l’instabilità politica del nostro Paese, un po’ perché si era già detto che le cose in termini di legislazione sarebbero presto cambiate. Tuttavia mentre si scrive, il bilancio è legato unicamente alle spese e ai dati operativi di questo avvio 2019, il quale denota come una volta ancora il dato dei casinò online sia determinante per il comparto del gioco digitale nel nostro Paese. Tendenzialmente il dato mostra una crescita pari al 12% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, trend che si rinnova anche per quanto riguarda le attrattive del gioco online: con il poker in versione cash che prosegue il suo momento difficile, con un calo che possiamo quantificare con un -15% rispetto al dato degli ultimi 12 mesi. Per quanto riguarda il poker online, tiene meglio il segmento del gioco legato ai tornei, con un montepremi fisso per gli utenti che vi accedono e decidono di iscriversi.

Il circuito del poker digitale in Italia

I numeri realizzati dal settore del poker digitale in sicurezza non sono più quelli delle passate stagioni, quando la pokermania impazzava nel nostro Paese, per via del grande seguito legato in larga parte al successo del Texas Holdem, rappresentato anche dalla novità per un mercato come quello italiano ed europeo, dove per lungo tempo il poker sportivo ha avuto un rilievo e un impatto mediatico notevole. Il poker tuttavia ha la capacità di rinnovarsi e di rigenerarsi, anche nella sua versione digitale, visto che si tratta di uno dei giochi più conosciuti, popolari e praticati, anche nel nostro Paese. La sua versione digitale, nell’arco degli ultimi 10 anni ha prodotto numeri incredibili, sia in termini di spesa complessiva che per i giocatori e gli utenti che sono stati coinvolti attivamente. Non è un caso se per lungo tempo il segmento delle poker room ha rappresentato l’apice del gioco digitale in Italia, dettando i tempi e le linee di un mercato internazionale tra i più virtuosi ed efficienti di sempre.

Il poker: un gioco in continuo sviluppo ed evoluzione

Un gioco capace di evolversi e di rinnovarsi, proponendo un prodotto sempre di livello, sia sotto il profilo della fruizione, sia in termini di innovazione tecnologica. Una sfida continua che i principali gestori hanno saputo raccogliere e fare propria, con rinnovato slancio e stimoli sempre capaci di far crescere questo settore del gambling digitale. In termini operativi pensiamo ad esempio al poker bonus senza deposito una modalità di gioco capace di sfruttare le offerte di uno dei migliori ed esclusivi siti dedicati a questo tipo di attrattiva. Sono le poker room che appartengono al circuito dei casinò legali che fanno capo all’ente autonomo AAMS, quelli che lavorano maggiormente in Italia, così come nel resto d’Europa.

Il poker comunitario e la liquidità condivisa

Per il circuito del poker digitale si era molto discusso e parlato della possibilità di creare una liquidità condivisa, capace di coinvolgere attivamente i giocatori di tutti i Paesi comunitari, facendo rete, sia in termini di informazioni utili, sia per quanto riguarda partite speciali, bonus e tornei esclusivi. Oggi a cadenza mensile vengono organizzati eventi live sia in campo virtuale che reale, dove spesso possiamo trovare alcuni dei giocatori più conosciuti nel circuito delle poker room.

Il trend del gioco online per il 2019

Non è certo un caso se il trend del 2019 per il poker online sia legato proprio ai tornei di poker, che segnano una crescita esponenziale del prodotto, unico dato in controtendenza rispetto al periodo non positivo per questo tipo di gioco. Il poker a torneo è diventato in effetti sempre più richiesto dagli utenti, che sono ormai dei giocatori sempre più esperti e che hanno una certa dimestichezza con questo tipo di strumento. E’ importante ricordare come oggi il lavoro svolto dalle sale da gioco live sia in perfetta sinergia con le poker room e le sale da gioco del circuito digitale. Spesso i migliori giocatori del circuito online sbarcano con successo anche ai tornei live, organizzati dai principali casinò europei tra Spagna e Malta.