Domenica, 24 marzo, alle ore 20.00 (subito dopo la messa), la Chiesa Sacra Famiglia ospiterà il recital di poesia e musica su Don Tonino Bello.

L’evento rientra nell’ambito delle iniziative culturali organizzate dall’Associazione Politica e Culturale Manfredonia Nuova.

Abbiamo scelto il compianto vescovo di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi per il suo messaggio cristiano autentico e di eterna attualità.

Le parole e i versi di Don Tonino Bello saranno declamati e interpretati dal Prof. Franco Terlizzi, che sarà accompagnato musicalmente dai maestri Cristina Di Lecce, pianista, e Ferdinando Dascoli, flautista.

La cittadinanza è invitata.

“...Desidero rivolgermi a voi, perché sono convinto che il rinnovamento spirituale può partire solo da coloro che non contano niente … Se voi riuscirete a liberarvi dalla rassegnazione, se riporrete maggiore fiducia nella solidarietà, se la romperete con lo stile pernicioso della delega, se non vi venderete la dignità per un piatto di lenticchie, se sarete così tenaci da esercitare un controllo costante su coloro che vi amministrano… non tarderemo a vedere i segni della risurrezione.”

Don Tonino Bello

La presidente di ManfredoniaNuova

Ins. Enrica Amodeo