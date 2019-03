Taronna: “In Basilicata ci sono voluti 24 anni per schiodare la sinistra, siamo pronti a cambiare rotta anche a Manfredonia?”

Il centrodestra, guidato dal rinnovato spirito a vocazione nazionale della Lega per Salvini premier, conferma il trend di crescita in tutta Italia e, dopo Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Abruzzo e Sardegna, viene scelto anche dai cittadini lucani per amministrare la regione Basilicata.

Uno degli aspetti che ci fa guardare con estrema positività al prossimo futuro è il dato relativo all’affluenza, in netto aumento rispetto alle precedenti elezioni regionali lucane del 2013. Il riavvicinamento del popolo italiano alla politica c’è stato e – al di là di quali siano le scelte di ognuno – il ritorno a fare politica e a votare è sempre un segnale positivo e che auspichiamo.

In Basilicata ci sono voluti 24 anni per schiodare la sinistra, siamo pronti a cambiare rotta anche per l’amministrazione comunale di Manfredonia?

In qualità di rappresentante della Lega per Salvini premier in Consiglio Comunale, mi sento in dovere di incoraggiare i miei concittadini ad avvicinarsi nuovamente alla politica attiva. Stiamo costruendo un concreto progetto per il rilancio della nostra città dalle macerie nelle quali ci stanno lasciando le ultra-decennali amministrazioni di sinistra cittadina. Siamo ogni settimana più numerosi e più determinati a portare avanti anche a Manfredonia la “rivoluzione del buonsenso” così tanto apprezzata in tutta Italia.

Il nostro progetto dovrà (necessariamente!) partire dai giovani e da quanti siano disposti a dare un taglio netto col passato. Il momento giusto è arrivato. Fanne parte anche Tu.

Leonardo Taronna

Consigliere Comunale

Lega per Salvini premier