Manfredonia Nuova: quanti bei fiori dalla lotta di liberazione

Apprendiamo che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Consorzio ASI di Foggia, dott. Michelangelo Marseglia, ottemperando a quanto disposto dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), ha deciso di revocare all’ex sindaco di Manfredonia l’incarico di Presidente del Consorzio ASI (Associazione Sviluppo Industriale) di Foggia, rendendo NULLO l’incarico conferitogli di presidente dello stesso Consorzio, fin dalla data di notifica dell’ANAC, ovverosia il 6 luglio 2018. Il dottor Marseglia, nell’inviare al Riccardi la sua determina, richiama espressamente il parere dell’ANAC, che aveva giudicato inconferibile la sua nomina a Presidente del Consorzio dell’Area di Sviluppo Industriale, che gestisce annualmente diversi milioni di euro, poi inutilmente impugnata dallo stesso Riccardi presso il TAR del Lazio. Come si vede tutti i nodi stanno venendo al pettine. Dopo le sue dimissioni da Sindaco di Manfredonia, ecco un’altra triste notizia per lui. Vogliamo assicurare i cittadini e chi troppo si preoccupa che con la caduta di Riccardi “non si riesca ad organizzare più niente”; quando ci toccherà di governare questa meravigliosa città, sapremo come fare per onorare degnamente i valori della Resistenza, nella città e nell’agire quotidiano, governando in maniera che non vi siano nella gestione della cosa pubblica né servi o serve, né padroni.

Condividi l'articolo o Stampalo!