Prevenzione dei disturbi della colonna vertebrale: approccio chiropratico al dolore. Incontro con il chiropratico Mauro Civica

Grande interesse ha suscitato nel numeroso e qualificato pubblico intervenuto all’incontro con il chiropratico dott. Mauro Civica, tenutosi ieri sera presso la sede delle Civiche Biblioteche Unificate di Manfredonia. La lodevole iniziativa incentrata sulla chiropratica, antichissima disciplina molto diffusa negli USA e nei Paesi anglosassoni, rivolta al trattamento del dolore proveniente da disturbi della colonna vertebrale, è stata organizzata dall’Auser – Associazione di Volontariato Onlus, sezione di Manfredonia che da alcuni anni opera sul nostro territorio, nella sfera delle attività di formazione e informazione. A fare gli onori di casa, la prof.ssa Maria Grazia Valente, presidente del sodalizio. Nella sua breve prolusione, dopo aver dato il benvenuto ai presenti per aver risposto così numerosi all’invito, ha rivolto un particolare saluto e ringraziamento al dott. Mauro Civica, chiropratico di fama internazionale per la disponibilità e la sensibilità dimostrata nei confronti dell’Auser, mettendo a disposizione di tutti la sua esperienza e professionalità nell’illustrare gli innumerevoli benefici che ne trarrebbero coloro che, affetti da particolari disturbi articolari, si sottoponessero a tale pratica. Anche per sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità competenti perché si realizzino pure in Italia progetti di solidarietà e di aiuto nei confronti di quelle persone che ne hanno bisogno. A dir poco illuminante e di notevole interesse la relazione del dott. Civica il quale ha parlato della prevenzione dei disturbi della colonna vertebrale e come approcciarsi col dolore a seguito dell intervento del chiropratico. “La chiropratica, – egli ha esordito – terapia poco praticata in Italia, in quanto non riconosciuta dalla medicina ufficiale, anche per l’assenza di scuole specializzate, si attua in assenza di qualsiasi mezzo a disposizione della medicina convenzionale, ma semplicemente con l’uso delle mani, in quanto mira al rilassamento delle ossa della colonna vertebrale e del bacino attraverso una manipolazione energetica. Il principio su cui si basa tale terapia è quello di stimolare i gangli (linfoghiandole) del midollo spinale perché possano raggiungere gli organi di tutto il corpo attraverso il cervello dal quale giungono informazioni attraverso il sistema nervoso”. L’oratore, in brevi linee, ha evidenziato, altresì, che la chiroterapia, ossia, la manipolazione delle vertebre, era conosciuta già circa 2500 anni fa, attribuita a Ippocrate, padre della medicina (460-377 a C.). Le prime testimonianze archeologiche risalgono all’antico Egitto, all’India, alla Cina, alla Babilonia, dove s’iniziarono a eseguire i primi trattamenti manipolativi della colonna vertebrale secondo un archetipo di scienza medica. Al termine della dotta conversazione non sono mancati interventi da parte del pubblico, in particolare, testimonianze di alcune pazienti del dott. Civica le quali hanno attestato l’efficacia della chiroterapia, visti i brillanti risultati ottenuti. Siamo convinti che la chiropratica, molto diffusa in altri Paesi, in quanto medicina alternativa, se praticata anche in Italia da professionisti qualificati, potrebbe diventare un vero toccasana per quanti soffrono di dolori articolari, evitando così di imbottirsi di antidolorifici, peraltro, dannosi all’organismo.

Matteo di Sabato