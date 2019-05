Raffaele Grassi nuovo Prefetto di Foggia, anche Commissario Straordinario del Governo per il Comune di Manfredonia

Nella giornata di ieri, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Salvini, ha deliberato i provvedimenti per il movimento e nomina di prefetti. Massimo Mariani assume le funzioni di Prefetto di Reggio Calabria, anche con incarico di Commissario Straordinario del Governo per l’area del Comune di San Ferdinando, al suo posto è stato nominato Raffaele Grassi, già Questore di Reggio Calabria, che assumerà anche l’incarico di Commissario Straordinario del Governo per l’area del Comune di Manfredonia.

Condividi l'articolo o Stampalo!