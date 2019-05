Amministrative, tutti i sindaci eletti in Provincia: Tutolo stravince a Lucera, a Lesina vince leghista Cristino

A Lucera comanda Tutolo. Il sindaco uscente ha stravinto le Amministrative superando nettamente il 60%. Per il leader civico della “Pagnotta” 6.663 voti (65,37%) con 20 sezioni scrutinate su 33. Staccato Michele Consalvo per il centrodestra, al 28,11%. Chiudono Raffaella Gambarelli per il Movimento 5 Stelle al 3,92% e Antonio Dell’Aquila per il centrosinistra al 2,59%.

Lesina è di Roberto Cristino. Il candidato chirurgo della Lega, in corsa nella lista “Noi per Lesina”, si è imposto con il 37,26% dei voti (1.435 preferenze). Battuti Rosa Maria Ausiliatrice Giovanditti di “Lesina Viva” che si è fermata a 32,67% e Vincenzo Marotta di “Lista civica lesinasse”, 30,07%.

Guerino De Luca è diventato sindaco di Castelnuovo della Daunia (50,11%), imponendosi su Sebastiano Di Tella, 49,89% superato di soli due voti, 476 a 474. A Volturino la spunta Francesco Di Pasqua (lista Vultur) con il 43,46%, secondo Antonio Santacroce del Pd al 40,02%. A Volturara Appula il vincitore è Vincenzo Zibisco (Volturara nel Cuore) con il 50,62%.

A Biccari c’è ancora Gianfilippo Mignogna a Palazzo di Città. Per il giovane sindaco è il terzo mandato. Per lui il 53,92% dei voti contro il 46,08% di Giuseppina Ciampi. A Carlantino si impone Graziano Coscia con il 60,08% dei voti. Vito Guerrera fermo al 39,93.

A Celle San Vito la vittoria se l’è aggiudicata Palma Maria Giannini con un netto 74,17% dei voti. E ancora, a Deliceto il nuovo sindaco è Pasquale Bizzarro con il 38,54%. Nicola Lasalvia è il primo cittadino di Sant’Agata di Puglia (55,94%), battuto Lino Marino.

Castelluccio Valmaggiore registra una schiacciante vittoria di Rocco Grilli che si è imposto con il 94,61% dei voti contro i 5,39 di Giovanna Pompa.

A Troia confermato Leonardo Cavalieri che ha battuto Edoardo Beccia con un perentorio 61,70%.