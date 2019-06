Estate 2019, in attesa che arrivi il bel tempo, il mare diventa più accogliente

Il recente Bollettino mare “Acque di Balneazione 2019”, pubblicato sul sito dell’ARPA Puglia promette molto bene. Infatti i dati statistici dimostrano che dal “Lido Nettuno -inclusa tutta la Riviera Sud- e i lidi di Siponto fino al Lido “Acqua di Cristo”- inclusi tutti i lidi di Manfredonia: le acque sono limpide e salubri. “Non sono stati superati i limiti dei valori di Enterococchi ed Escherichia coli”.I batteri sono assenti. Quelli presenti nelle vicinanze della foce del Candelaro sono bassissimi e sotto controllo, quindi non intaccano la salubrità delle acque che confluiscono nel mare del Golfo di Manfredonia. Tutto ciò preventiva una florida e “tranquilla” estate 2019 all’insegna della bella stagione e auspichiamo un tempo favorevole e accogliente verso i bagnanti e i turisti. Se dal lato sanitario siamo rasserenati dai controlli effettuati dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale, lo siamo un po’ meno sul versante organizzativo. L’Agenzia del Turismo, nata circa sei anni fa, deputata a gestire i grandi e piccoli eventi della città e a promuovere l’immagine turistica di Manfredonia, oggi è in “liquidazione” per le note questioni burocratiche inflitte alle partecipate comunali, in ambito nazionale. Quindi a chi sarà affidato il compito di organizzare il “cartellone” degli eventi estivi? Da qualche mese si è costituita “Manfredonia in rete”, con la stipula del Contratto di Rete degli operatori turistico-commerciali (ospitalità, servizi, stabilimenti balneari, ristoranti, bar, pizzerie); l’ente capofila: il Gal DaunOfantino. Il Presidente dell’Ente, Michele d’Errico, dichiara che “La città vive un momento storico difficile. E’ necessario concentrarsi e lavorare sulle sue potenzialità. I protagonisti e gli attori del cambiamento di un territorio sono gli imprenditori e i cittadini. Mettersi insieme è un’opportunità per tutti ed il Contratto di rete degli operatori è un primo concreto segnale in questa direzione”. Le Istituzioni, GAL e Proloco, l’associazione dei commercianti AMA, possono aiutare a superare questo momento socio-politico-economico e meteorologico, davvero difficile, mettendo insieme le energie e la professionalità per rilanciare economicamente il territorio. Attraverso delle efficaci strategie di marketing si rende appetibile, agli occhi dei turisti locali e stranieri, valorizzando i “gioielli culturali-storici-architettonici e gastronomici” del nostro tanto invidiato territorio. Ciò è stato divulgato dal noto portale Weekndesk.it, leader nei soggiorni brevi tematici. La Puglia è la regione che fa segnare il maggiore incremento di prenotazioni per mini vacanze nei prossimi mesi estivi, con un sorprendente +67% rispetto al 2018. Tra le Top10 c’è anche Manfredonia. Il Salento è la meta principale, seguono la classifica: Conversano, Porto Cesareo, Noicattaro, Lecce, S. Maria di Leuca, Torresanta Sabina e Manfredonia, a dimostrazione di come la possibilità di un alloggio suggestivo e immerso nel verde, con SPA o area benessere, possa in alcuni casi portare a preferire una sistemazione qualche chilometro dalla costa. Infatti sono salite le richieste di strutture ricettive immerse nella campagna pugliese o tra i secolari faggeti della Foresta Umbra. Manfredonia può vantare anche altre attrattive che allettano gli amanti dello sport: da quello equestre praticato nei boschi del Parco del Gargano, al calcio a tre in gabbia 3V3, al beach volley e a quello acquatico. Famose sono le competizioni veliche che si disputano durante l’anno nei mari del Golfo, citiamo: la “Gargano Summer Race”, la Coppa dei Campioni regionale e nazionale e quella degli Optimist, praticata dagli adolescenti. Ora serve rimboccarsi le maniche e programmare. Buona estate a tutti.

Grazia Amoruso