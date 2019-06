7 e 8 giugno 2019: IV edizione “Le Parole Ritrovate in Puglia” per “Fareassieme”

I quest’ultimo ventennio, i servizi socio-sanitari hanno subito continui tagli alla spesa pubblica, stabiliti dai piani di rientro regionali e nazionali. Ciò ha determinato la riorganizzazione dei Servizi Pubblici. L’Ospedale civile “San Camillo de Lellis” di Manfredonia è stato più volte ridimensionato e declassato; la storica “Casa Anna Rizzi” che accoglie l’utenza avanti nell’età ha rischiato la chiusura. Le conseguenze di ciò sono devastanti per la cittadinanza. Quindi le ingenti richieste di cura si riversano verso il servizio “privato”, garantito dalle cooperative sociali ed accreditate dalla Regione Puglia. Resiste, invece, il Servizio di Comunità verso i disagiati mentali, garantito dal Centro Diurno “Alda Merini”, appendice del Centro di Salute Mentale, e diretto dal dott. Michele Grossi. Il direttore racconta ai microfoni di Manfredonianews “Le pratiche adottate pongono l’utente al centro del progetto terapeutico al fine di potenziarne l’empowerment delle abilità e capacità. Ciò con un approccio olistico, coinvolgendo in primis i familiari che diventano con il disagiato artefici del processo di guarigione”. Continua Grossi “Il Centro Diurno di Manfredonia da alcuni anni ha sposato con i promotori triestini: la cultura del “Fareassieme”, puntando a diventare il riferimento nel Sud Italia. Gli operatori del Centro, insieme ai volontari, utenti, famiglie e associazioni di volontariato hanno realizzato diversi progetti come “l’Orto di Epicuro”, noto da tempo nel territorio che conduce gli utenti all’inclusione sociale e lavorativa”.

Le “buone prassi” sono oggetto di convegni e seminari formativi come quello in programma il 7 e 8 giugno 2019 “Le Parole Ritrovate in Puglia”, giunto alla IV edizione, che si svolgerà nell’affascinante location dell’Oasi Lago Salso del Parco del Gargano. Esso è organizzato dal Centro di Salute Mentale di Manfredonia con l’Associazione Club Alcologici Territoriali. Durante la prima giornata formativa sarà presentato l’ultimo libro di Renzo De Stefani, referente nazionale del Movimento “Le parole Ritrovate”. Al convegno saranno presenti anche gli operatori della “Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza” di Spinazzola, per i pazienti psichiatrici che hanno superato il regime carcerario. I seminari, aperti non solo agli operatori del settore, rappresenterà un’occasione speciale per dialogare e confrontarsi con diversi mondi e i vissuti di utenti, familiari, associazioni e privato sociale. La partecipazione alla scorsa edizione è stata molto nutrita con oltre 200 presenze provenienti dalla Capitanata e da altri territori della Regione. La formazione e l’efficace informazione contribuiscono al cambiamento delle forme mentis verso l’inclusione del disagiato e del “diverso”: risorse preziose che arricchiscono la Comunità.

Grazia Amoruso