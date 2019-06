3^ Regata in Rosa – Trofeo Gerardo Di Miscio allo Yachting Club Marina del Gargano

Domenica 23 giugno p.v. alle ore 10,00 dalle acque antistanti il Marina del Gargano partirà la 3° Regata “Gargano in Rosa” organizzata dallo Yachting Club Marina del Gargano. Gli equipaggi si sfideranno lungo il versante Sud del Promontorio fino a Mattinata e ritorno. Anche quest’anno i promotori intendono mantenere desta l’opinione pubblica sulle problematiche che ruotano intorno al genere femminile come testimoniato dal patrocinio e dalla partecipazione diretta di UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti), Rotary International, ANDOS (Associazione nazionale Donne Operate al Seno) e Susan KOMEN Puglia. Queste due ultime associazioni svolgono la meritoria missione di essere vicine alle donne con problematiche oncologiche della mammella, promuovendo iniziative di sostegno e di ricerca. Il Gruppo Telesforo, da sempre sensibile a queste tematiche, affianca e sostiene l’iniziativa.

Caratteristica della regata è quella di avere equipaggi a maggioranza femminile. Oltre alla partecipazione di imbarcazioni ed equipaggi locali, graditi ospiti saranno due team femminili, “Welcome On Board International Sealing Team” e “Femmes Fatales Sailing Team”, dalla composizione di equipaggi provenienti da diverse nazionalità europee , a riprova dell’enorme capacità di coesione dello sport in generale e della vela in particolare. Si gareggerà per vincere… ma la vera vittoria sarà suggellata da una giornata trascorsa all’insegna della sensibilizzazione, informazione e condivisione delle suddette problematiche femminili.

L’edizione 2019, poi, si arricchirà dalla istituzione del trofeo in memoria di “Gerardo Di Miscio”, grande chirurgo – anche senologo- nonché navigatore e fra i primi diportisti di Manfredonia, messo in palio dal Gruppo Telesforo.

La premiazione dei vincitori e la consegna del Trofeo avverrà alle ore 18 presso la sede dello Yachting Club Marina del Gargano.