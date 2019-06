Piero Pelù e Gessica Notaro al Premio Argos Hippium 2019

Un riconoscimento a dodici eccellenze del territorio di cui sei arrivano dall’estero. Conduce il giornalista del Tg1 Alberto Matano.

Il Premio Argos Hippium diventa sempre più internazionale. Molti dei premiati della XXVI edizione arrivano dall’estero: Stati Uniti, Canada, Inghilterra, Germania e Svizzera. Ideato ventisei anni fa da Lino Campagna, il Premio è un riconoscimento al talento e all’impegno di chi in Italia e nel mondo si è fatto strada senza mai dimenticare le proprie radici. L’evento si svolgerà venerdì 28 giugno nel Parco Archeologico di Siponto, alle ore 20.00, impreziosito dall’installazione metallica di Edoardo Tresoldi, diventata ormai anche all’estero un simbolo della Puglia. I nomi dei premiati, degli ospiti e del conduttore dell’edizione 2019 sono stati svelati nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento, tenutasi a Foggia, presso la terrazza del Garden e alla quale hanno partecipato, oltre a Lino Campagna, anche Alfredo De Biase, Direttore del Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia e del Parco Archeologico Santa Maria Maggiore di Siponto e Saverio Mazzone, Amministratore Unico dell’Agenzia del Turismo di Manfredonia. Nell’occasione è stata presentata la nuova “Stele Dauna” che verrà conferita a dodici eccellenze del territorio (due sono premi speciali assegnati a giovani di altre province pugliesi). L’opera è stata rivisitata in chiave moderna dal Creative Designer Gianluca di Santo (già premiato Argos Hippium nell’edizione 2018) che ha curato anche il nuovo sito del premio www.argoshippium.it.

“Il Premio Argos Hippium è cresciuto molto negli ultimi anni – ha dichiarato l’ideatore ed organizzatore della manifestazione Lino Campagna – tanto da aver attirato l’attenzione di sponsor anche internazionali, che non si limitano a sostenere l’evento ma a viverlo in prima persona tra il pubblico. Con un pizzico di orgoglio posso sostenere di aver creato non solo un evento culturale ma una piccola occasione di sviluppo per l’economia del territorio”.

Il parterre dei premiati (tutti originari della Daunia), è come sempre variegato e racconta storie ed esperienze professionali che spaziano dalla ricerca all’innovazione, dall’arte allo spettacolo, dai viaggi al food. Arriva da Berlino Agostino Iacurci, pittore, muralista e scenografo. Poco più che trentenne, è già entrato a far parte dell’enciclopedia Treccani, per la sezione “Arti visive”; da Londra Aaron Rutigliano, proprietario e amministratore delegato del “Gola Restaurant”, vero e proprio must per calciatori ed artisti internazionali; da Davos Angela Rita Armiento (presente alla conferenza stampa), ricercatrice AO Foundation, specializzata in validazione e ottimizzazione di tecniche molecolari innovative per la diagnosi della Distrofia Muscolare di Duchenne e Becker; da Washington Dario Caldara, economista presso la Federal Reserve Board. Ha intrapreso percorsi di ricerca presso l’Università della Pennsylvania, l’IGIER Bocconi, la Banca Centrale Europea e la Banca d’Inghilterra; da Toronto Umberto Berardi, Professore associato alla Ryerson University, presidente del comitato scientifico della conferenza IAQVEC 2019 che porterà a Bari il prossimo mese di settembre oltre 500 ricercatori da 80 nazioni. Nel 2016 ha ricevuto il premio ISSNAF (Fondazione Scienziati Italiani in Nord America) come miglior ingegnere italiano in Nord America. Ingegnere è anche Massimiliano Fraldi, professore ordinario di Scienza delle Costruzioni presso l’Università di Napoli “Federico II”, attualmente impegnato in attività di ricerca sul comportamento meccanico e strutturale di biomateriali e di compositi per applicazioni in ambito civile e aerospaziale.

Premio Argos Hippium all’anatomopatologo Michele Bisceglia, di Manfredonia. Tra le tante esperienze vissute nella sua lunga carriera, quella di aver fatto parte della commissione medica nelle operazioni di esumazione e ricognizione delle spoglie di San Pio da Pietrelcina, oltre ad aver curato il diario di tutte le procedure effettuate sulla salma. Dalla medicina alla Fisica: Vincenzo Luigi Spagnolo è Professore ordinario di Fisica applicata presso il Politecnico di Bari, insignito dalla SPIE (società internazionale per l’ottica e la fotonica) della fellowship per aver fornito preziosi contributi scientifici. Vive a Foggia ma lavora in Italia e all’estero Aldo Augelli, autore dei comici Pio& Amedeo (già insigniti della statuetta dell’Argos nel 2013 e sbarcati di recente prima a Sanremo poi alla corte di Maria De Filippi); stesso dicasi per Roberto Pucillo, fondatore ed Amministratore unico di Alidaunia, società di navigazione aerea che tra gli altri traguardi ha conseguito, unica compagnia nel mondo, il rating di EXCELLENT quale centro di manutenzione elicotteristica della Rete mondiale di Leonardo SPA.

Due i premi speciali per la categoria “giovani pugliesi”: alla barese Manuela Vitulli, tra le travel blogger più influenti in Italia, scrittrice freelance ed autrice del seguitissimo blog ‘Pensieri in viaggio’, ed a Mario Pace, originario di Gravina in Puglia ma in pianta stabile a Los Angeles, dove lavora nel cinema di animazione. Autore della locandina italiana di “Spiderman far from home”, il nuovo film Marvel ambientato tra Venezia, Londra, Praga e Berlino, in uscita il prossimo 11 luglio, di cui Pace ha curato anche parte degli effetti speciali. È stato tra gli autori delle animazioni del film “Il Libro della Giungla”, diretto da Jon Favreau e prodotto dalla Walt Disney Pictures, che nel 2017 ha vinto il premio Oscar per i Migliori Effetti Speciali.

La manifestazione sarà presentata dal giornalista e conduttore del Tg1 Alberto Matano e vedrà la partecipazione di grandi ospiti come Gessica Notaro e Piero Pelù. Miss Romagna e finalista di Miss Italia nel 2007, la Notaro è diventata suo malgrado un simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, dopo essere stata sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato. A più di due anni da quel drammatico episodio, Gessica canterà e ballerà sul palco dell’Argos Hippium, accompagnata dal ballerino di ‘Amici’ Bryan Ramirez. Performance “tutta in famiglia” per l’ex-leader dei Litfiba Piero Pelù. Una delle icone del rock italiano si esibirà per la prima volta in pubblico con la direttrice d’orchestra Gianna Fratta (già premio Argos Hippium nel 2011). I due musicisti sono legati, oltre che dall’amore per la musica, anche da una relazione sentimentale che dura ormai da alcuni anni. La musica è la vera protagonista di questa edizione. Sul palco si alterneranno le voci più rinomate della musica italiana, grazie alle imbattibili imitazioni di Antonio Mezzancella, vincitore dell’edizione 2018 del talent vip di Rai 1 “Tale e Quale Show’. Nel corso della serata, il giovane pianista e compositore di Apricena Carmine Padula suonerà in anteprima la colonna sonora (da lui composta) di “Ognuno è perfetto”, fiction con Cristiana Capotondi ed Edoardo Leo, in programmazione su Rai 1 il prossimo autunno.

Il Premio sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook de “La Tua TV”.