Un successo la terza regata “Gargano in Rosa” dello Yachting Club Marina del Gargano FOTO

Vento, Mare, passione per la vela ed il rosa a testimoniare la tutela della donna, nella ricerca e nella prevenzione. Domenica 23 giugno le acque del Marina del Gargano si tingono di rosa con la 3° Regata “Gargano in Rosa” organizzata dallo Yachting Club Marina del Gargano con il patrocinio e partecipazione diretta di UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti), ANDOS (Associazione nazionale Donne Operate al Seno) e Susan KOMEN Puglia. Queste due ultime associazioni svolgono la meritoria missione di essere vicine alle donne con problematiche oncologiche della mammella, promuovendo iniziative di sostegno e di ricerca. Il Gruppo Telesforo, da sempre sensibile a queste tematiche, ha affiancato e sostenuto l’iniziativa. Regata con equipaggi a maggioranza femminile. Ospiti d’eccezione i due team femminili, “Welcome On Board International Sealing Team” e “Femmes Fatales Sailing Team”, dalla composizione di equipaggi provenienti da diverse nazionalità europee, a riprova dell’enorme capacità di coesione dello sport in generale e della vela in particolare. Una giornata trascorsa all’insegna della sensibilizzazione, informazione e condivisione delle problematiche femminili. L’edizione 2019, poi, si è arricchita della istituzione del trofeo in memoria di “Gerardo Di Miscio”, grande chirurgo – anche senologo- nonché navigatore e fra i primi diportisti di Manfredonia, messo in palio dal Gruppo Telesforo.

Una giornata di coesione e condivisione di passioni e riflessioni del mondo rosa della donna.

Foto di Pasquale Frattaruolo