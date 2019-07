Danza Puglia, buona la prima

Ha riscosso un notevole successo di pubblico il ‘numero zero’ di Danza Puglia, manifestazione ideata e organizzata dal Comitato Territoriale UISP di Manfredonia su mandato di Uisp Puglia.

La manifestazione, riservata a tutte le scuole di danza e ginnastica affiliate alla Uisp, si è tenuta nell’incantevole cornice dell’anfiteatro di Marina del Gargano, il Porto Turistico di Manfredonia. La bellezza della location ha contribuito a rendere ancora più piacevole la serata di spettacolo, rinfrescata da una leggera brezza marina.

“Siamo soddisfatti per aver realizzato questo evento – ha commentato Orazio Falcone, presidente del Comitato Territoriale UISP di Manfredonia – . Non era facile, era la prima volta che ci cimentavamo con un evento/spettacolo di questo tipo. Danza Puglia 2019 è stato un numero zero, da cui partiamo con la consapevolezza di quali siano i punti di forza e anche quelli di debolezza di una manifestazione di questo tipo. Il nostro invito va a tutte le realtà sportive e culturali del settore, di unirsi a noi per aumentare e migliorare attività di questo tipo, la cui realizzazione fa bene alla comunità, offrendo momenti di svago a tutti”.

Appuntamento alla prossima edizione di Danza Puglia, quindi, con la certezza che si è avviata un’attività che porterà benefici agli operatori del settore e a tutta la comunità.