TgCom 24: “Le Spa più belle per il benessere della tua estate”. C’è il Regiohotel Manfredi

Le vacanze sono il momento dell’anno in cui siamo invitati a rigenerarci e a prenderci cura di noi stessi. Ciascuno lo fa a modo proprio: visitando un Paese straniero, facendo nuove esperienze o semplicemente rilassandosi sulla spiaggia in riva al mare. Se a tutto questo vogliamo aggiungere qualche coccola speciale, con un’esperienza di wellness a 360 gradi, ecco undici strutture con SPA che possono fare al caso nostro, a seconda dei nostri gusti e aspettative.

PER CHI AMA LA VITA ATTIVA – Regiohotel Manfredi – Manfredonia – Puglia – In un’ambiente confortevole e dinamico, oltre ai consueti trattamenti Spa e un attrezzato centro fitness, chi ama lo sport e l’attività fisica trova un campo da tennis e uno da calcio a 8 in erba sintetica, fruibili anche di sera grazie all’illuminazione notturna per divertirsi senza soffrire il caldo. La grande piscina all’aperto, oltre ad offrire spazio e profondità adatte al nuoto, ospita anche ildivertimento del SUP (Stand Up Paddling), il nuovo sport che si pratica stando in piedi su una tavola speciale, simile a quella del surf, con la quale ci si sposta a pagaia. Dopo qualche lezione propedeutica in piscina, si svolgono escursioni lungo la magnifica costa del Gargano tra falesie a picco sul mare, insenature, grotte e calette.

