Un presidio di legalità a Borgo Mezzanone: Inaugurata una Camera del Lavoro

Lo scorso 5 Luglio, in un assolato ed afoso primo pomeriggio, a Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia a poche decine di chilometri da Foggia, è sintervenuto Maurizio Landini, Segretario Generale Nazionale della CGIL per l’inaugurazione di una nuova Camera del Lavoro per residenti e braccianti agricoli. Prima dell’evento però il Segretario, accompagnato dal Segretario Generale della Flai, Giovanni Mininni e i vertici della categoria regionale e provinciale ha visitato il Cara (Centro Richiedenti Asilo) e poi il ghetto che ospita in condizioni precarie circa 1500 migranti. “ La Camera del Lavoro è il luogo di tutte le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare e si chiama Camera del Lavoro perché accoglie tutti, non respinge nessuno e vuole unire tutto il mondo del lavoro per combattere lo sfruttamento e per permettere che la persona si realizzi attraverso i diritti e attraverso il lavoro. Aprirla qui ha un significato molto importante perché siamo vicini anche al ghetto, siamo in zone dove il caporalato esiste in modo molto forte, quindi una Camera del Lavoro significa rendere chiaro che c’è chi si batte per affermare i diritti, c’è chi si batte per contrastare lo sfruttamento. Allo stesso tempo questo è un luogo per tutti: per i giovani, per i precari, per i pensionati, perché ritrovare luoghi in cui le persone insieme possano discutere e ragionare è essenza stessa del sindacato. La parola sindacato significa proprio insieme con giustizia e questa è la parola d’ordine. Solo insieme, collettivamente, si può cambiare la situazione”- ha rivelato Maurizio Landini ai nostri microfoni. La Camera del Lavoro di Borgo Mezzanone è dedicata a Samara Saho, ragazzo morto nell’incendio della baracca in cui lavorava all’interno del ghetto e la sua istituzione è una promessa mantenuta, promessa fatta il 1 Maggio durante la commemorazione della scomparsa di Samara e di Bakary Secka, due ragazzi deceduti a distanza di pochi giorni in circostanze simili. Rappresenta “ un presidio di legalità, un impegno di tutti quanti, è un avamposto di chi vuole fare militanza vera e mettersi al servizio dei lavoratori”- ha dichiarato durante l’inaugurazione il Segretario Generale CGIL Puglia. Ora che la Camera del Lavoro è stata istituita è opportuno che venga abitata, che vengano apportati contributi per far in modo che la sua presenza sul territorio sia operativa, un valido supporto e una speranza per i lavoratori, ancora vittime di un sistema colluso e criminale, costretti a vivere e lavorare in condizioni precarie e ai limiti della legalità.

di Angela la Torre