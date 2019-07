San Nicola scenografia ideale per un weekend di arte

Anche gli attori-coniugi Paolo Sassanelli e Marit Nissen

ospiti degli eventi che chiudono la ‘Settimana della Cultura del Mare’

Sarà un week end di arte, cinema e musica quello che si vivrà sull’Isola di San Nicola, alle Tremiti, in occasione dei 30 anni dell’Area Marina Protetta. Sabato 20 luglio la leggenda di Diomede verrà raccontata con musica e immagini proiettate sulla facciata dell’abbazia di Santa Maria a Mare, a partire dalle 20.00. A seguire, nel chiostro, saranno gli attori Paolo Sassanelli e Marit Nissen, marito e moglie nella vita, a raccontarsi prima della proiezione della commedia ‘Due Piccoli Italiani’, opera prima dell’attore di ‘Un medico in famiglia’ e de ‘L’ispettore Coliandro’.

Il film racconta il viaggio naif dalla Puglia fino all’Islanda di due psicolabili appena fuggiti da una residenza sanitaria assistenziale pugliese. Molte cose del film arrivano da ricordi dell’infanzia di Sassanelli, anche attore insieme alla moglie, oltre che regista. “Sono nato in Puglia – racconta – ma da ragazzino ho vissuto con mio fratello a Milano. Lì ci chiamavano ‘terroni’ e ci prendevano in giro. Sempre a quell’epoca, avevamo un comune amico che a un certo punto sparì del tutto perché, come abbiamo saputo dopo, aveva problemi di schizofrenia”.

A dialogare con gli attori sarà Luciano Toriello, regista di “All’America, storie di chi parte e di chi resta”, spettacolo multimediale a cura del gruppo di musica etnica e tradizionale pugliese del Gargano “Rione Junno” e della società di produzione cinematografica “MAD – Memorie Audiovisive della Daunia”, che andrà in scena domenica 21 luglio alle 21.30, proprio dinanzi all’Abbazia di San Nicola, sulla cui facciata scorreranno contributi video che si fonderanno con musica e danza. “All’America” è un percorso musicale lungo il tempo e lo spazio: dai viaggi verso il nuovo mondo dei nostri antenati italiani ai viaggi della speranza di intere popolazioni che oggi attraversano la frontiera del Mediterraneo mosse dalla disperazione e dal desiderio di una nuova vita. Al termine dello spettacolo, sarà sempre la facciata dell’abbazia ad accogliere nuovamente il videomapping sul mito di Diomede, realizzato dal “MAD – Memorie Audiovisive della Daunia”.

Per consentire ai turisti di partecipare, l’Ente Parco ha predisposto collegamenti gratuiti dall’Isola di San Domino a quella di San Nicola, dalle ore 20.00 fino alla mezzanotte.

Gli appuntamenti del 20 e 21 luglio chiudono la “Settimana del cultura del mare” organizzata dall’Ente Parco Nazionale del Gargano, in collaborazione con il Laboratorio del Mare del diving Marlin Tremiti e con la CDP Service. Una settimana vissuta all’insegna del confronto scientifico, delle escursioni in barca, dell’educazione ambientale e delle prove di immersione tra i 14 siti archeologici custoditi dal mare. Tra gli appuntamenti anche due giornate di pulizia dei fondali e delle cale, previste dal progetto CleanUP2019, voluto ogni anno dal Parco Nazionale del Gargano e organizzato con i diving delle Isole. Tanti i turisti che hanno contribuito a liberare il mare da decine di bottiglie di plastica, buste, bottiglie di vetro e tanto altro, abbandonato o trasportato dalle correnti.