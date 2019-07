A Manfredonia trenta ragazzi provenienti da tutto il mondo con il programma Lions “Campi e scambi giovanili”

di Matteo di Sabato

Per la prima volta il “Lions Camp Puglia” a Manfredonia. Trenta ragazzi e ragazze dai 16 ai 21 anni provenienti da 17 nazioni sono stati ospiti del LIONS CLUB Manfredonia Host, presieduto dalla Dr.ssa Fanny Garzia. L’iniziativa s’inquadra nell’ambito del Programma “Campi e Scambi giovanili” organizzato dal Lions Club International, per consentire ai giovani di visitare paesi stranieri, si ripete da anni in tutto il mondo, e in puglia da circa 20 anni. Generalmente nelle prime due settimane, i ragazzi sono ospitati da famiglie di soci dei club locali, per poi essere riuniti in un’unica location regionale dove danno vita a un “Lions Camp”, e da questa base si spostano giornalmente in tutta la Puglia, accompagnati da soci Lions esperti, all’uopo deputati. In ogni località visitata, il gruppo accolto e “guidato” anche dai referenti dei Lions Club del posto, alterna momenti d’intrattenimento ad altri di conoscenza del patrimonio storico-architettonico e delle tradizioni locali. In questa tappa sul Gargano hanno visitato Monte S. Angelo, la Basilica, il Castello e il centro storico, poi la costa garganica con i faraglioni di baia delle Zagare, dopo a Siponto la Basilica Maggiore e la cripta, oltre alla basilica paleocristiana con la famosissima Basilica metallica Tresoldi, infine il centro storico portuale di Manfredonia, ove hanno finito con un momento conviviale e festaiolo, presso il Centro Nautico GUGLIELMI. Per i partecipanti i “Campi e Scambi giovanili” sono un’opportunità straordinaria per confrontarsi con altre realtà, conoscere nuove culture e visitare paesi stranieri: Attraverso queste esperienze, i giovani vengono sensibilizzati al volontariato coltivando valori universali come la solidarietà e, nel contempo, hanno una importante opportunità di sviluppare capacità di leadership.